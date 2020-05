Co očekáváme od WWDC 2020

Od letošní vývojářské konference WWDC nás dělí posledních několik týdnů. Přestože bude letos jiná než letech předešlých, jelikož se i na ní podepíše pandemie koronaviru, zcela určitě přinese spoustu zajímavých novinek ze světa softwaru i hardwaru. Pokud vás zajímá, co vše by se na ní mohlo ukázat, mohly by vás potěšit následující řádky. Všechny očekávané novinky jsme v nich totiž shrnuli.

Nové operační systémy a řešení pro vývojáře

WWDC je událost zaměřená primárně na software a tudíž je jasné, že právě ten zde musíme očekávat nejvíce. Stalo se již jakousi tradicí, že právě na vývojářské konferenci odhaluje Apple kromě celé řady nejrůznějších softwarových nástrojů pro vývojáře a jiných jím určených novinek i nové verze operačních systémů, které následně na podzim vydá a udržuje je aktuální pomocí aktualizací až do září příštího roku. Stejný scénář se tak dá samozřejmě očekávat i letos. Na úvodní Keynote WWDC si tak svou premiéru takřka 100% odbude iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14, OS pro HomePod a samozřejmě watchOS 7. Zatímco od macOS, tvOS, watchOS či OS HomePodu se žádné obří změny neočekávají, v případě iOS 14 a iPadOS 14 je tomu přesně naopak. Již relativně dlouho se totiž proslýchá, že se operační systémy pro iPhony a iPady představí ve zbrusu novém kabátku s celou řadou nových funkcí v čele s možností implementovat widgety na domovskou obrazovku či přepracovaným multitaskingem. Ten ostatně nedávno unikl i na internet, díky čemuž si jej můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce. Co se pak týče iPadOS, ten velmi pravděpodobně převezme většinu funkcí z iOS 14 a navrch přidá funkce, které jej opět přiblíží klasickým počítačům.

Vývojáři by se měli dle dostupných informací dočkat vydání Xcode pro iPady, díky čemuž by již nemuseli při programování aplikací spoléhat jen na Macy. Očekávat se též dají další vylepšení platformy pro rozšířenou realitu ARKit, která se tak stane ještě využitelnější než je nyní. Samozřejmostí je pak zpřístupnění nejrůznějších kitů vytvořených speciálně pro novinky představené jako součást iOS 14 a potažmo dalších nových operačních systémů. Je tedy naprosto jasné, že vývojáři budou mít o zábavu postaráno.

Vylepšení služeb

Jelikož jsou služby pro Apple čím dál důležitější, jelikož mu generují čím dál více peněz, očekáváme, že i ty si užijí na WWDC své chvilky slávy. Nové služby sice takřka 100% představovány nebudou, vylepšení pro ty stávající se však zdají jako poměrně pravděpodobné a to jak ve formě nového obsahu, tak třeba forem předplatného. Očekávat se zde dá i odhalení dlouho očekávaných „balíčků“ předplatného, které by sdružovaly vícero služeb, které by „v setu“ uživatele vyšly levněji, než kdyby si je měl předplácet samostatně. Tyto „balíčky“ by šly nakombinovat do mnoha podob, díky čemuž by si u nich mohli přijít na své opravdu všichni. Překvapivé by zřejmě nebyly ani nové možnosti plateb, díky kterým bychom si mohli iCloud, Apple Music či jiné služby předplatit jednorázově například na rok. Jedná se totiž o věc, po které mnozí jablíčkáři stále volají a jelikož má Apple již s podobnou věcí zkušenosti, nebylo by její opětovné nasazení překvapením.

Nejzajímavější hardwary

Nudí vás novinky, které Apple doposud v letošním roce představil? Na WWDC byste si mohli konečně spravit chuť. V souvislosti s ním se totiž spekuluje o představení lokalizátoru AirTag, prvních náhlavních sluchátek Applu a možná i bezdrátové nabíječky, která by byla jakousi předzvěstí příchodu oživené AirPower. Jednat by se tedy mělo o novinky, které by nebyly žádnými nástupci dříve představených produktů, ale prvními vlaštovkami nových produktových řad, ze kterých by se mohl v budoucnu stát stejný fenomén jako třeba z Apple Watch či AirPods. Už z tohoto důvodu by tak byla jejich premiéra více než zajímavá. Vyloučit se nicméně nedá ani představení „nudnějších“ produktů typu HomePod 2. generace, potažmo upgradů iPadů či Maců.