Co může prozrazovat grafika oznamující WWDC o jeho letošní podobě?

Přestože proběhne letošní WWDC ve zcela jiném formátu než v minulých letech, ve všech ohledech jiná rozhodně nebude. Těšit se můžeme jak na standardní program plný seminářů pro vývojáře, odhalení nových verzí operačních systémů, ale i celou řadu spekulací souvisejících s “pozvánkou”, kterou si pro své fanoušky Apple v souvislosti v WWDC připravil. Právě spekulace, zda pozvánka neodhaluje některou z chystaných novinek Keynote s předstihem, jsou v posledních letech naprosto běžnou součástí “předkonferenčního” období a ani letošek není v tomto směru jiný. Jaké spekulace tedy nyní po internetu kolují?

Letošní WWDC oznámil Apple de facto nadvakrát. První oznámení proběhlo konkrétně 13. března a mělo charakter jakéhosi ujištění, že i přes pandemii koronaviru decimující svět konference proběhne, byť online. Grafika, kterou oznámení přineslo, zobrazovala víko MacBooku s nálepkami typickými pro Apple a WWDC, přičemž vše se neslo v animovaném nebo chcete-li kresleném duchu. Na ten navázal Apple i včera při oznámení přesného termínu WWDC další grafikou, na které zobrazuje zřejmě vývojáře s MacBooky polepenými tématickými nálepkami, přičemž jak Macy, tak vývojáři jsou opět kreslení. Apple vsadil konkrétně na Memoji, které světu poprvé představil u iOS 12 a které rád ve svých marketingových materiálech využívá. A právě proto začalo jablíčkáři nahlas spekulovat o tom, zda se nebude letošní WWDC točit právě kolem Memoji. Nikoliv však ve smyslu jejich vylepšení, ale ve smyslu moderování.

Anketa Líbily by se vám Keynotes na WWDC prezentované ústy Memoji? Ano 27,87 % Asi ano 22,95 % Nevím 8,20 % Asi ne 13,11 % Ne 27,87 %

Využít Memoji k moderování hlavních (nebo alespoň hlavní) Keynote by pro Apple nebyl zcela určitě žádný problém, jelikož již ve své dílně vytvořil celou řadu videí, kde Memoji či Animoji dokonale rozpohyboval například do rytmu písní. Letošní ročník nechce navíc podle svých slov pojmout skutečně velkolepě a to i přes všechny překážky, které mu v tom brání. A jak jinak svět zaujmout, než výraznou změnou ve způsobu celé prezentace. Je jasné, že odhalit iOS 14 a další novinky ústy Memoji zřejmě s podobou předních představitelů Applu by bylo do jisté míry kontroverzní, jelikož není tento prvek po chuti zrovna všem, na druhou stranu je však jasné, že by jím Apple zaujal daleko víc než puštěním zřejmě předtočené prezentace bez šťávy, která by jí chyběla kvůli absenci publika v sálu, se kterým přední představitelé Applu při Keynotes vždy relativně hojně kooperují. Ostatně, přesně proto si i my myslíme, že o živém vysílání z prázdného sálu nemůže být letos ani řeč.

Apple přislíbil, že v průběhu následujících týdnů zveřejní ohledně WWDC další nálož informací v čele s časy hlavních Keynotes. Dá se očekávat, že i tato oznámení propojí s grafikami souvisejícími s akcí, díky čemuž se buď spekulace ohledně Memoji ještě více zintenzivní, nebo naopak začnou pomalu upadat v zapomnění. Do té doby nám můžete do komentářů napsat, jak byste se na prezentace na WWDC v hlavní roli s Memoji dívali vy.