Apple radí, jak vyřešit problémy s ANC či chrastění u AirPods Pro

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že si čím dál více jablíčkářů stěžuje na zvláštní zvuky připomínající chrastění v jejich nových AirPods Pro, které se projevuje primárně při pohybu s nimi. Tento problém se dle všeho pokusil Apple pokusit vydáním nového firmware, který měl u AirPods řešit kromě chrastění i špatně fungující ANC. Jak se však zdá, ani jeden problém nebyl schopen firmware vyřešit zcela dokonale. Na to se Apple rozhodl dnes reagovat zveřejněním podpůrných dokumentů, ve kterých uživatelům radí, co dělat.

První radou, kterou Apple uživatelům nabízí, je zcela standardní zkontrolování aktuálnosti firmware v AirPods a operačního systému v iPhonu, iPadu, Maci či jiném zařízení, ke kterému jsou sluchátka připojena. Pokud je vše aktuální, je dobré sluchátka odpojit a znovu připojit, čímž by se měly vyloučit případné potíže pramenící ze špatného spojení. Pokud ani to nepomůže, měl by uživatel sluchátka vyzkoušet na více aplikacích s možností zvukového výstupu, aby vyzkoušel, zda se chyba netýká jen určité aplikace a je tudíž mnohem víc na bedrech jejích vývojářů a nikoliv Applu. Nezabere-li ani tato rada, měl by uživatel vyčistit boční síťované otvory na sluchátkách od nečistot či ušního mazu, jelikož tyto otvory zajišťují mimo jiné správnou funkčnost právě ANC a teoreticky by se mohly podepsal i na chrastění. Jakmile uživatel všechny tyto rady otestuje a ani jedna z nich mu sluchátka “neopraví”, nezbývá než jejich reklamace v rámci záruky u Applu či jiného prodejce.

Vzhledem k tomu, jak Apple celý problém aktivně řeší, se dá očekávat, že se v následujících dnech či týdnech dočkáme dalších informací, které jej ještě více objasní. Vyloučit se nedá ani brzké vydání další verze firmware pro sluchátka, potažmo přiznání hardwarového problému a vyhlášení svolávacího programu, v rámci kterého by byla sluchátka bezplatně vyměněna na za nová, plně funkční. Až čas nicméně ukáže, kde je pravda.