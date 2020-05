Podívejte se na inspirativní projev šéfa Applu pro univerzitu v Ohiu

Vzhledem k současné situaci se řada události, které by se za běžných okolností konaly „naživo“, přesouvá do online prostoru. Platí to nejen pro červnovou WWDC, ale také pro projev, který měl ředitel Applu Tim Cook původně pronést ke studentům státní univerzity v Ohiu. Cook nakonec svůj proslov nahrál na YouTube, a studenty v něm kromě jiného vyzývá k tomu, aby „vybudovali lepší budoucnost“.

To, že Cookův projev ke studentům zmíněné univerzity bude mít online podobu, bylo oznámeno v průběhu minulého měsíce. Proslovy tohoto typu jsou u Tima Cooka každoroční tradicí – v minulém roce vystoupil například na půdě Tulane University. V úvodu svého letošního projevu ke studentům se Tim Cook nejprve omluvil za to, že k nim tentokrát nemůže promluvit osobně. Připomněl, že jejich ročník je výjimečný, a že se jako jeden z mála zapíše do historie univerzity. Cook také ujistil studenty, že přestože v danou chvíli nemohou u projevu sedět bok po boku, jejich rodina, přátelé a blízcí nejsou o nic méně pyšní na to, co dokázali. Ředitel Applu ve svém projevu dále zavzpomínal na své začátky u společnosti Apple, a zmínil se také o tom, že stále nemůže uvěřit tomu, jak velké měl štěstí.

„Když jsem v roce 1998 nastoupil do Applu, nemohl jsem tomu uvěřit. Měl jsem strávit zbytek svého profesního života prací pro Steva Jobse. Ale osud k nám chodí stejně jako lupič v noci. Prázdnota, kterou jsem cítil poté, co jsme o Steva přišli, si v ničem nezadala s vlivem, který měl na ostatní,“ uvedl, a dodal, že většina těch, kteří s Jobsem spolupracovali, zažili kromě jiného také skutečné těžkosti – a někdy i strach. Kromě vzpomínek na staré dobré časy v Applu ale v Cookově projevu přišla řeč i na současnou situaci a na opatření, která jsou s ní spojená. „Nemožnost opustit domov s sebou nese spoustu prázdnoty, kterou je potřeba vyplnit,“ uvedl Cook s tím, že on sám se tyto chvíle snaží vyplnit četbou. V této souvislosti doporučil Cook studentům díla a projevy Abrahama Lincolna, jehož myšlenky pokládá i dnes za „stále živé“. V závěru svého projevu Cook vyzval absolventy státní univerzity v Ohiu k tomu, aby „vybudovali lepší budoucnost než je ta, o které si mysleli, že ji mají zaručenou“. „Jste pýchou vašich rodičů a prarodičů, tet, strýců a učitelů, komunit, které vás viditelným i nepostřehnutelným způsobem formovaly,“ uvedl na závěr.