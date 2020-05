Do  TV+ dorazí další seriál, podepíše se pod něj producentka Zoufalých manželek

Současná pandemie onemocnění COVID-19 sice na čas pozastavila tvorbu filmů a seriálů nejen pro službu  TV+, to ale firmě Apple nebrání v plánování do budoucna. Příprava seriálů a filmů pokračuje i nadále, a jablečná společnost uzavírá smlouvy s tvůrci zvučných jmen. Kdo přibyl na seznam spolupracujících tentokrát?

Společnost Apple uzavřela minulý týden dvouletou smlouvu se scenáristkou a producentkou Annie Weisman, která mimo jiné pracovala například na populárním seriálu Zoufalé manželky. Pro streamovací službu  TV+ bude Annie Weisman připravovat nový seriál s názvem Physical. Připravované seriálové komediální drama se bude odehrávat v osmdesátých letech minulého století v jižní Kalifornii, a hlavní roli v něm získala Rose Byrne (X-Men: Apokalypsa, Insidious: Poslední klíč a další). Rose Byrne v seriálu ztvární týranou manželku, která objeví – v té době velmi populární – fenomén aerobiku.

Kromě zmíněného seriálu se bude Annie Weisman podílet na tvorbě dalšího obsahu pro službu  TV+, podrobnosti ale zatím nejsou známy. Před zahájením spolupráce se společností Apple působila Annie Weisman ve společnosti Universal TV, kde se podílela na tvorbě titulů Almost Family, The Path, Suburgatory nebo About a Boy. Společnost Apple má se svou streamovací službou  TV+ podle všeho velké plány – navzdory tomu, že kvůli panddemii COVID-19 bylo natáčení všech pořadů dočasně pozastaveno, uzavřela firma smlouvy s řadou známých scenáristů a producentů – na seznamu jmen spolupracujících tvůrců figuruje například Alfonso Cuaron, Jason Katims, Lee Eisenberg, Justin Lin a řada dalších. V současné chvíli jsou na  TV+ k vidění seriály Home Before Dark, Defending Jacob, Trying, film Bankéř nebo třeba Příběh Beastie Boys.