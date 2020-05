Apple Store ve Vídni dnes znovu otevírá své brány

Po dlouhých týdnech omezení se život na řadě míst začíná postupně vracet do starých kolejí. Dnes – tedy v úterý 5. května – například otevře své brány maloobchodní značková prodejna Applu v Rakousku. Ta byla – podobně jako všechny Apple prodejny mimo Čínu – v souvislosti s pandemií COVID-19 uzavřena v polovině března. Tim Cook v jednom ze svých rozhovorů minulý týden přislíbil, že firma začne své značkové prodejny v Rakousku a Austrálii otevírat v horizontu jednoho až dvou týdnů, přesné datum ale neuvedl.

Prodejna značky Apple na Kärntner Straße se tak stane prvním znovuotevřeným Apple Storem v Evropě a druhým na světě – již dříve byl obnoven provoz prodejny v Jižní Koreji. Vzhledem k současné situaci to ale prozatím nebude v prodejnách vypadat tak, jako před vypuknutím pandemie. Do obchodů rozhodně nebudou moci proudit davy lidí, problém bude také s vystavováním produktů k vyzkoušení. Společnost Apple bude k obnově provozu přistupovat v každé z prodejen individuálně a vždy zohlední místní podmínky. V Rakousku došlo v průběhu uplynulých týdnů k postupnému poklesu počtu nových případů nákazy koronavirem, a pro Apple bude v jedné jediné pobočce mnohem snazší monitorovat zdraví a bezpečnost zákazníků i zaměstnanců. V případě náhlých změn nebude problém přizpůsobit provoz prodejny novým podmínkám. Podobně jako v Číně, Hong Kongu, Tchajwanu a v Jižní Koreji zavede Apple i v Rakousku četná opatření v zájmu ochrany zdraví veřejnosti – patří mezi ně například nařízení, týkající se bezpečné vzdálenosti mezi lidmi. Otevírací doba prodejny bude dočasně zkrácena, v prodejně bude zavedena povinnost mít zakrytá ústa a nos, probíhat bude také měření teploty.

V době, kdy byly kamenné prodejny Applu uzavřeny, začali zákazníci své nákupy uskutečňovat online, a využívali také online programu Today at Apple at Home. Apple chce i v dohledné budoucnosti udržet řadu svých aktivit v online prostoru. Co se týče poboček Apple Storů v zámoří, plánuje Tim Cook v průběhu května otevřít jen velmi malou část, samozřejmostí budou příslušná opatření v zájmu ochrany zdraví návštěvníků i zaměstnanců.