Valve ukončuje podporu SteamVR pro macOS

Všichni jableční hráči tento soudný den pravděpodobně čekali a již nějakou dobu ho vyhlíželi. Herní společnost Valve sice ještě před několika měsíci slibovala, že podpora SteamVR pro macOS, která byla oznámena relativně nedávno, potrvá a majitelé headsetů pro virtuální realitu se nemusí ničeho bát, avšak nakonec vývojáři od slibů upustili a jali se vzít věci do vlastních rukou. Na druhou stranu, rozhodnutí studia je pochopitelné a vzhledem k naprostému minimu uživatelů také odůvodnitelné.

Psal se rok 2017, když herní společnost Valve na WWDC slavnostně oznámila oficiální podporu SteamVR pro macOS, konkrétně pro verzi systému High Sierra. Tehdy měl Apple co dělat, aby všechny sliby herního studia naplnil a musel implementovat do operačního systému celou řadu knihoven a enginů, Unity počínaje a Unreal Enginem konče. Právě na těchto dvou základech je totiž většina VR her vystavěna a bez nich by macOS podporovalo jen hrstku dostupných titulů. Od té doby však uplynul nějaký ten pátek a nevypadá to, že by se pro Valve v jablečném světě cokoliv změnilo. Útrata za zajištění podpory SteamVR vyzněla do ztracena, a byť pár jedinců možnost připojení headsetu k Macu uvítalo, k jakkoliv masovému rozšíření zkrátka nedošlo. Z tohoto prostého důvodu se Valve rozhodlo podporu pro macOS definitivně utnout. Hráči si pochopitelně nadále VR obsahu mohou užívat, avšak k žádným plánovaným aktualizacím, které by zážitek jakkoliv vylepšily, již nedojde.

Herní studio stojící za SteamVR se nyní chce zaměřit výhradně na Windows a Linux, a ideálně přilákat nějaké nové hráče. Vzhledem k nicotnému počtu uživatelů macOS a headsetu pro virtuální realitu se však není čemu divit. Ze všech uživatelů Steamu totiž systémem macOS disponují pouze 4% a SteamVR potom vlastní 1%, což se Valve zkrátka nevyplatí. Na druhou stranu, milovníci VR nemusí příliš zoufat. Apple s největší pravděpodobností pracuje na vlastním headsetu a je jen otázkou času, než se s ním oficiálně vytasí na veřejnosti.