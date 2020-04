5 bezplatných kvalitních her na Mac, které se vyplatí si zahrát

Pokud vás mnohatýdenní karanténa přiměla k oprášení starých a nedohraných her, které jste dlouho odkládali, vůbec se vám nedivíme. Problém však nastává v případě, že jste všechny své oblíbené tituly již dohráli a nyní nemáte do čeho píchnout. Naštěstí se i na Macu najde celá plejáda zajímavých her, které si můžete bezplatně zahrát a objevit další z řady kouzelných světů. Stačí k tomu jen novější počítač, dostatek času a především náš pečlivě vybraný seznam 5 nejlepších her, který jsme si pro vás připravili.

Counter-Strike: Global Offensive

Kdo by neznal legendární střílečku Counter-Strike, která si vydobyla srdce hráčů po celém světě a stala se takřka nejoblíbenější hrou svého žánru. Od té doby uplynula ale celá řádka let a na trhu se objevila silná konkurence, která je mnohdy placená a nabízí o poznání více možností. I tak se dá ale Global Offensive považovat za důstojného reprezentanta žánru a jelikož Valve zatím nenaznačilo plány na nový díl, rozhodně doporučujeme zamířit na Steam a hru si vyzkoušet. Nutno poznamenat, že ještě do nedávné doby byla hra zpoplatněná, ale přechod na Free-to-Play model umožnil vývojářům zaměřit se na vývoj dodatečného obsahu. Tak či onak, k plnohodnotnému hraní vám postačí macOS X 10.11 El Captain, Intel Core Duo Processor o taktu 2GHz, 2GB RAM a ATI Radeon HD 2400.

Dota 2

Neméně starou a oblíbenou hrou je i Dota 2, tedy nástupce populárního módu pro WarCraft, který udělal díru do světa a de facto se zasloužil o vznik žánru MOBA her. Vždy se jednalo o bezplatnou hru, která pochopitelně umožňovala investovat peníze směnitelné za skiny a další kosmetické drobnosti, ale nikdy nestavěla na Pay-to-Win modelu. Oproti stejným, nicméně placeným alternativám navíc nabízí obrovskou komunitu, která má jednotlivé mapy prolezlé skrz naskrz a dokáže v případě nutnosti poradit. Jen vězte, že ve hře pravděpodobně utopíte stovky a tisíce hodin času, jelikož oplývá návykovou hratelností a nepřeberným množstvím možností. Pokud se však odvážíte, stačí zamířit na Steam a hru si bezplatně stáhnout. Postačí vám macOS X Mavericks 10.9, dvoujádrový Intel Core, 4GB RAM a nVidia 320M či Radeon HD 2400.

The Elder Scrolls: Legends

Pokud naopak dáváte přednost karetním hrám a pokukujete po nějaké důstojné alternativě Hearthstonu, do něhož je v mnoha ohledech nutné investovat peníze, The Elder Scrolls: Legends by se vám mohlo zamlouvat. Oproti konkurenci totiž nabízí známé prostředí a postavy, které jsou pro tuto legendární ságu typické, a zároveň přichází s řadou inovativních herních mechanik a úžasným audiovizuálem, který je na Free-to-Play nezvyklý. Kladné recenze mluví sami za sebe a kromě toho se kolem hry utvořila početná komunita fanoušků, kteří si chválí pravidelný přísun dodatečného obsahu a další iniciativy vývojářů. Pokud tedy chcete dát šanci nekonvenční hře, stačí zamířit na Steam. Ke hraní vám postačí macOS X 10.8, Intel Core 2 Duo, 2GB RAM a NVIDIA GeForce 8600M GT o kapacitě 256MB.

Eve Online

Máte-li v lásce MMO hry a stáří pro vás není překážkou, měli byste se poohlédnout po Eve Online, dlouholeté hře pro více hráčů, která je v komunitě známá jako jedna z nejtěžších a nejkomplexnějších her. Ač se totiž může zdát, že se jedná o vesmírnou arkádu, zdání klame. Musíte spravovat své lodě, hlídat si palivo, těžit suroviny a především formovat aliance s ostatními hráči. Samozřejmě nechybí ani nutnost plnit úkoly a dalšími způsoby interagovat s okolním prostředím. Jen vězte, že trvá dlouhou dobu se hru naučit a její komplexní systémy mohou být místy mírně odrazující. Pokud si ale přesto věříte, doporučujeme zamířit na oficiální stránky a hru si bezplatně stáhnout. Postačí vám dvoujádrový Intel Core Duo o taktu 2GHz, 2GB RAM, NVIDIA GeForce 8600 GTS a macOS X 10.13.

Fistful of Frags

Pokud hledáte nekonvenční střílečku z Divokého západu, kde jsou zákony pasé a zbraně hrají největší roli, Fistful of Frags by vás mohlo zaujmout. Jedná se sice o titul staršího data, ale Half-Life 2 engine, který hru pohání, zajišťuje decentní grafickou stránku. Prim ale hraje hratelnost, která je návyková a především vás nutí hrát v týmu a kooperovat s ostatními hráči. V podstatě se jedná o takový Counter-Strike z westernu, kde nechybí dobové zbraně a celá řada hraček, s nimiž můžete udělat nepříteli ze života peklo. Pokud vás tato netradiční FPS hra zaujala, není nic jednoduššího než zamířit na Steam a hru si bezplatně stáhnout. Postačí vám macOS X 10.7, 1GB RAM a základní grafická karta.