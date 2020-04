5 bezplatných AAA her pro iPhone, které se vyplatí si zahrát

Ač bylo na mobilní hraní až do nedávna nahlíženo jako na něco podřadného a spousta hardcore hráčů si odmítala přiznat, že mohou existovat i kvalitní tituly, naštěstí se toto podvědomí postupně mění a nejen široká veřejnost, ale i vášniví hráči začínají svrchovanost, respektive plnohodnotnost přenosných zařízení akceptovat. Když však pomineme standardní konzole jako je Nintendo Switch, kde se vývojáři snaží o co nejoriginálnější a nejlepší počiny, i iPhony v tomto ohledu mají rozhodně co nabídnout. Pojďme se tedy podívat na 5 alternativ ke stolním AAA hrám, které byste si měli na vašem jablečném telefonu vyzkoušet.

Call of Duty Mobile

Čím jiným začít než legendární a neméně úspěšnou sérií Call of Duty, která je tu s námi již dlouhých 17 let a od doby své premiéry prošla poměrně razantní proměnou. Donedávna se sice nové díly týkaly výhradně počítačů a konzolí, a ač jsme se pár pokusů pro mobilní zařízení dočkali, většinou se jednalo o prosté hříčky. Tvůrci z Activisionu ale loni přišli se zcela unikátním a nevídaným nápadem, který jim zajistil stálý příjem a především příval nových hráčů. Call of Duty Mobile totiž nabízí zcela plnohodnotný zážitek, včetně všech zbraní, možností a map, na které jsme zvyklí. Studio dokonce zašlo tak daleko, že do hry implementovalo i nezapomenutelný Nuketown, a přilákalo tak i staré harcovníky. Audiovizuální stránka je navíc fantastická, a stejně tak i intuitivní hratelnost, jež je v případě využití gamepadu takřka k nerozeznání od konzolového bratříčka. Pokud si tedy chcete zahrát bez nadsázky nejlepší FPS hru pro telefony, zamiřte na App Store a titul si bezplatně stáhněte.

RAID: Shadow Legends

V našem výčtu pochopitelně nesmí chybět ani nějaké to pořádné RPG, které si ideálně můžete zahrát i se svými přáteli. Právě tím je RAID: Shadow Legends, které sice na první pohled může vypadat trochu obyčejně, ale zdání klame. Jedná se totiž o jednu z nejpropracovanějších her na hrdiny, kterou si můžete na svém mobilním zařízení zahrát a výrazně se podobá například World of Warcraft nebo podobným fantasy MMORPG. Nechybí bohatá příběhová kampaň, celá řada úkolů a především PVP mód a arény, kde se se svým hrdinou můžete vyřádit a nasbírat nějaké ty zkušenosti. 3D grafika je navíc vynikající a výrazně se podobná tříáčkovým počítačovým titulům. Ač se tedy jedná o mírně pozapomenutý titul, rozhodně stojí za pozornost, už jen kvůli tomu, že je zcela zdarma a mikrotransakce jsou omezeny na minimum. Pokud tedy hledáte něco, v čem utopit desítky a stovky hodin, zamiřte na App Store a dejte této komplexní netradiční hře šanci.

Game of Thrones Beyond the Wall

Když už jsme v tom žánru RPG her, pojďme si představit neméně kvalitní tahovou hru z univerza Hry o Trůny, kde nechybí pořádná dávka intrik, manipulace a krveprolití. Na rozdíl od předchozího titulu totiž budete potřebovat kromě řádné výbavy také taktiku, nebojácnost a především dobrý tým hrdinů. Ten si totiž skládáte sami a je jen na vás, jakou kombinaci zvolíte, a které schopnosti si vyberete. Hra vám v tomto ohledu dává plnou volnost a neomezuje se pouze na předem určenou linii. Po příběhové stránce se navíc jedná o vynikající doplnění seriálu a knih, což ze hry činí adepta na jedno z nejlepších mobilních RPG roku. Povedená audiovizuální stránka a hudební doprovod jsou pak jen příjemný pozlátkem, které jistě oceníte. Máte-li tedy chuť na pořádné taktizování a hlubokou příběhovou linku, zamiřte na App Store a hru si bezplatně stáhněte.

Asphalt 9: Legends

Pokud milujete závodní série, a zejména takové jako je Need for Speed, pak vás nejspíše potěší naše další volba. Asphalt 9: Legends je totiž další přírůstek do dlouholeté série, která vždy vynikala svou grafickou stránkou a řadila se po bok nejlépe vypadajících titulů pro mobilní zařízení. Devátý díl si z těch předchozích bere jen to nejlepší a dává si ambiciózní cíl – přiblížit se zážitkem počítačovým a konzolovým počinům. To se mu dokonale daří a kromě širokého vozového parku a celé plejády herních módů se můžete těšit i na autentickou hratelnost. Ovládání si navíc můžete lehce přizpůsobit k obrazu svému, což jen umocňuje celkový pocit ze hry. Máte-li tedy zálusk na Need for Speed, ale nové díly vám příliš nevoní a nebo nedisponujete náležitě výkonným počítačem či konzolí, Asphalt 9: Legends je přesně pro vás. Zamiřte tedy na App Store a vyzkoušejte si tento mobilní AAA klenot.

Shadowgun Legends

Posledním a neméně důležitým přírůstkem na seznam je i Shadowgun Legends, hra z dílny brněnského studia Madfinger Games, kterou si oblíbily stovky tisíc hráčů. A není divu, nabízí totiž přehršel možností a svým stylem se nápadně podobá Destiny. Nejedná se tedy o plně otevřený svět, ale spíše o instance, kde vás čekají nejrůznější úkoly a líté boje proti bossům. Samozřejmě svého hrdinu v průběhu hry vylepšujete, sbíráte lepší vybavení a následně se můžete utkat i v PVP arénách, kde se poctivě vedou žebříčky těch nejlepších hráčů. Komiksově laděná grafická stránka navíc celé hře dodává šmrnc, a stejně tak hratelnost, která je na poměry mobilních zařízení nadčasová a neuvěřitelně návyková. Pokud si tedy chcete pořádně zastřílet a ideálně se přikovat k obrazovce na několik set hodin, Shadowgun Legends je perfektní volbou. Zamiřte tedy na App Store a bezplatně si hru stáhněte.