Kdy Apple vydá iOS 13.5 pro veřejnost?

Beta testování nové verze operačního systému iOS, která nesla nejdříve označení 13.4.5 a poté se přejmenovala na 13.5, probíhá již relativně dlouho a čím dál více jablíčkářů se proto začíná ptát na to, kdy se dočkáme vydání ostré verze. Přestože odpověď na tuto otázku zatím neznáme, lze vzhledem k novinkám, které iOS 13.5 obsahuje, a prohlášením Applu vcelku jednoduše vyvodit, kdy se tak stane.

Fotogalerie iOS 13 11 iOS 13 12 iOS 13 10 iOS 13 8 +9 Fotek iOS 13 9 iOS 13 7 iOS 13 6 iOS 13 4 iOS 13 5 iOS 13 3 iOS 13 2 iOS 13 1 Vstoupit do galerie

Jednou z nejdůležitějších novinek iOS 13.5 je zjednodušeně řečeno podpora softwarového nástroje pro boj proti koronaviru. Ten budou moci vývojáři implementovat do svých aplikací, které budou díky němu úzce spolupracovat s operačním systémem iOS mimo jiné skrze zápis připojení cizích Bluetooth zařízení k telefonu či notifikace. A jelikož je pandemie koronaviru stále suverénně nejožehavějším světovým tématem, jelikož se dotýká stovek milionů lidí v naprosté většině zemí, je jasné, že s vydáním podobných vychytávek nemůže Apple vyčkávat. To ostatně nepřímo potvrdil i ve své nedávné tiskové zprávě, ve které vývoj tohoto softwarového nástroje oznámil s tím, že k dispozici by měl světu být v polovině května. A jelikož je ten součástí iOS 13.5, je jasné, že v polovině května musí vyjít i ten.

Polovině května hraje do karet i to, že Apple testuje své systémy zpravidla na pět beta verzí, přičemž čtvrtou vydá pravděpodobně tento týden (na jeho začátku) a pátou pak příští. Ostré verze bychom se tedy mohli dočkat teoreticky na konci příštího týdne, maximálně pak na začátku týdne popříštího. Finálního potvrzení ze strany Applu bychom se nicméně mohli dočkat v řádu několika dní, jelikož o vydávání updatů s důležitými novinkami v poslední době informuje předem.