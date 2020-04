Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 13.5 Beta 3 v porovnání s iOS 13.4.1

IOS 13.4.5 je minulostí a nově nese označení 13.5. Vše kvůli velkému množství novinek, o nichž si můžete přečíst v našem článku. Samozřejmě je vedle novinek na místě i řešit, jak na tom bude nová aktualizace po stránce plynulosti systému. Na to se opět podíval kanál iAppleBytes na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR.

Jako vždy začneme u iPhonu SE a zaměříme se převážně na aplikace třetích stran, neboť ty jsou většinou při určování plynulosti rozhodující. Na iPhonu SE můžeme vidět operační systém iOS 13 dříve na iPhonu SE. O zásadní rozdíl se ale nejedná, neboť jde přibližně o jednu vteřinu. Co se aplikací týče, jde o zklamání. Aplikace jako Youtube, Twitter, Facebook, VK a Instagram se spouštějí rychleji na aktuálním iOS. První tři jmenované aplikace dokonce se značným rozdílem. Na iPhonu 6S můžeme domovskou obrazovku vidět takřka v jeden moment. Byť jsou rozdíly menší, spouštění aplikací je podobná písnička jako v případě SE. Na betě si vede o poznání lépe jen VK.

Na řadu přichází iPhone 7, u něhož nám operační systém naběhne dříve na aktuálním iOS, jde ale pouze o desetiny vteřiny. I zde jsou výsledky špatné a veškeré aplikace se otevírají rychleji na iOS 13.4.1. Je nepsaným pravidlem, že na novějších modelech jsou výsledky plynulosti systému vyrovnanější. U iPhonu 8 s čipem A11 Bionic se nepatrně rychleji spustí iOS 13 na aktuální verzi iOS. Zde to vypadá už lépe a aplikace jako Facebook, YouTube a Twitter pracují svižněji na třetí betě. Lepší výsledky u iOS 13.4.1 pak vykazují aplikace Snapchat a Instagram. I u nejmladšího ve výběru, tedy iPhonu XR, operační systém naběhne rychleji na aktuální verzi. Ani zde to není žádná sláva a většina aplikací, až na VK a Snapchat, se otevřou dříve na iOS 13.4.1. Tato beta se po stránce rychlosti skutečně nevydařila a nejlépe z ní vychází iPhone 8. Není na místě ale házet flintu do žita. Několikrát jsme již mohli vidět diametrálně odlišné výsledky dvou bet, které dělil od vydání i pouhý týden. Nezbývá než doufat, že Apple s plynulostí systému něco provede.