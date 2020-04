Apple právě vydal 3. vývojářskou bety iOS 13.5, macOS 10.15.5, watchOS 6.2.5 a tvOS 13.4.5

Před malou chvílí vypustil Apple třetí beta verzi svého chystaného operačního systému iOS 13.4.5, který nese od nynějška označení 13.5. To proto, že bude obsahovat velké vylepšení ve formě podpory API vytvořené Applem a Goglem v souvislosti s bojem proti koronaviru.

Fotogalerie iOS 13 11 iOS 13 12 iOS 13 10 iOS 13 8 +9 Fotek iOS 13 9 iOS 13 7 iOS 13 6 iOS 13 4 iOS 13 5 iOS 13 3 iOS 13 2 iOS 13 1 Vstoupit do galerie

Díky API budou moci vývojáři naučit své aplikace ukládat záznamy Bluetooth připojení k okolním zařízení do “digitálních” deníčků, které budou moci v případě, že se u nich prokáže nákaza, poskytnout příslušným úřadům k tomu, aby skrze ně mohly kontaktovat osoby, kterým telefony patří. K tomu však bude potřeba to, aby i okolní zařízení měly nainstalovanou aplikaci s podporou API, jelikož jen tak bude možné zařízení identifikovat a díky tomu kontaktovat. Mezi další novinky iOS 13.5 patří možnost vkládání hudby z Apple Music do Instagram Stories či opravy chyb v aplikaci Mail, které mají umožňovat jeho hacknutí. Rozloučit bychom se též měli s problémy s osobním hotspotem, které uživatele sužují už od vydání první verze iOS 13.

V případě zbylých operačních systémů macOS Catalina 10.15.5, watchOS 6.2.5 a tvOS 13.4.5 se pak jedná veskrze o updaty opravující chyby v nich, potažmo zlepšující jejich stabilitu. Kdy přesně vyjdou je nicméně stejně jako v případě iOS 13.5 nejasné.