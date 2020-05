Blíží se revoluce v App Store? Za práva vývojářů aplikací bude bojovat další asociace

Kongres Spojených států je poměrně zajímavé místo, kde se bez lobbingu takřka nedá přežít. Z tohoto důvodu vznikají nejrůznější koalice a spolky, které mají za účel prosazovat své zájmy a především nechat konkurenční handrkování stranou a sjednotit se. Výjimkou není ani The App Association, skupina předních tvůrci aplikací a her, kterou podporuje celá řada technologický gigantů. Z této dosud poměrně úspěšné koalice se však pár subjektů oddělilo a založilo si vlastní asociace s jednoduchým názvem App Coalition, jež si dala za cíl totéž.

Na půdě kongresu Spojených států již dlouhou dobu figuruje skupina jménem The App Association, kterou vehementně podporují technologičtí giganti v čele s Applem a Googlem a snaží se o prosazování vlastních zájmů zejména v oblasti aplikací, her a digitální zábavy. Často tak mohou zvrátit, nebo naopak podpořit reformu nějakého zákona, který se týká výhradně online světa a mohl by přiškrtit, či naopak popohnat byznys technologických společností. Devět z předních vývojářských studií aplikací se však rozhodlo z této koalice odejít, osamostatnit se a založit vlastní, obdobnou skupinu, která ponese název App Coalition. Ta si dala takřka stejné cíle, jen s tím rozdílem, že bude apelovat na zákonodárce kvůli kontroverzním zákonům a směrnicím týkajících se aplikací a podobných témat. Asociace se však od stávajících gigantů neodtrhla jen tak, chce totiž bojovat za objektivitu, nezávislost a především podporovat rovnost trhu.

Prvním krokem App Coalition bylo například oslovení kongresmanů s žádostí, aby měli startupy stejné podmínky jako drobní živnostníci a obdrželi tytéž granty, jenž jim pomohou odvrátit katastrofické dopady koronavirové pandemie. K celé záležitosti se vyjádřil i jeden ze zakládajících členů, Eric Silverberg, který figuruje na pozici ředitele společnost Perry Street Software. Podle něj si musí zákonodárci uvědomit, že digitální ekosystém je multimiliardovou příležitostí, která může výrazně přispět k obnovení ekonomiky a stabilizaci nepříznivé situace. Obě koalice si nehodlají přímo konkurovat a podle oficiálního vyjádření má docházet k pravidelné spolupráci. Jak moc se ale tento přístup osvědčí je otázkou budoucnosti, především tedy v kontextu nekompromisních cílů, které si App Coalition neprodleně vytyčila.