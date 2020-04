Apple už nabral při výrobě letošních iPhonů měsíční zpoždění

V souvislosti s aktuální situací ohledně koronavirové pandemie se již nějakou dobu hovoří o tom, že by společnost Apple mohla své letošní iPhony představit o něco později než obvykle. Tyto dohady tento týden potvrdil i list Wall Street Journal, který v jedné ze svých zpráv uvedl, že výroba iPhonů je v současné chvíli zpožděna zhruba o jeden měsíc. iPhone 12 by tedy vinou výpadků v provozu dodavatelských řetězců mohl spatřit světlo světa později než v září.Wall Street Journal ve své zprávě dále uvádí, že zpoždění výroby – a tím pádem také uvedení – má za následek také nižší očekávání, spojená s objemem výroby ke knoci letošního roku. Větší část objemu výroby by se teoreticky mohla přesunout na začátek příštího roku.

Většina odborníků se shoduje na tom, že Apple letos představí čtyři modely iPhonů řady 12. Jeden z nich by měl být vybaven 5,8-palcovým displejem, druhý 6,7-palcovým displejem a zbývající dva by měly disponovat displejem s úhlopříčkou 6,1 palce. Telefony by se měly pochlubit zcela novým designem a především 5G konektivitou, kterou by cupertinský gigant měl vybavit všechny zmíněné nové modely. Podpora sub-6GHz a milimetrových vln by se ale u jednotlivých modelů mohla lišit. Co se vzhledu týče, spekuluje se o částečném návratu k designu iPhonu 5 s plochými hranami, jaké můžeme nalézt například u novějších iPadů Pro. High-endová verze letošního iPhonu by stejně jako nejnovější iPad Pro měla být vybavena LiDAR skenerem pro vylepšení práce s rozšířenou realitou, všechny modely by měl pohánět procesor Apple A14. O výrobu tohoto procesoru by se za pomoci 5nm procesu měla postarat společnost TSMC.

Wall Street Journal není zdaleka prvním zdrojem, který hovoří o možném opožděném představení letošních iPhonů – minulý týden o měsíčním zpoždění hovořil například známý analytik Ming-Chi Kuo. Včasné výrobě bránilo uzavření naprosté většiny provozoven, ve kterých se vyrábí součástky pro iPhony. Svou roli zde hrál i zákaz cestování, kvůli kterému představitelé Applu nemohli navštívit čínské výrobní závody. Zpomalení výroby pochopitelně ještě není stoprocentní zárukou opožděného uvedenínnových modelů. Je ale možné, že zatímco Apple své novinky představí jako vždy v září, do prodeje se dostanou o něco později.