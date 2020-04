Zákulisní pohled do „koronavirového partnerství“ Googlu a Applu

Ač jsou technologičtí giganti odvěcí rivalové, kteří se neustále snaží předhánět konkurenci, nebo za ní ideálně příliš nezaostávat, v případě pandemie koronaviru většina z nich rázem otočila a okamžitě začala spolupracovat s ostatními společnostmi. To se týká například jak čínských firem Tencent a Alibaba, tak západních společností, zejména tedy Applu a Googlu. Ještě donedávna by si tito giganti nejraději skočili po krku a nyní se společně mohou pochlubit decentralizovaným systémem sledování nakažených. Stanice CNBC neváhala a zavedla nás za oponu zvláštního partnerství, které alespoň zčásti pomohlo zpomalit šíření viru.

Jen málokdo by si ještě pár měsíci pomyslel, že dvě z pěti nejhodnotnějších technologických společností budou tak úzce spolupracovat jako se to povedlo Googlu a Applu. Ač to zní sebevíc nepravděpodobně, celou iniciativu původně podle investigativního průzkumu stanice CNBC započal Edouard Bugnion, technický ředitel společnosti VMWare. Právě ten jako první přišel s ideou decentralizovaného sledování nakažených osob, které by vyvážilo soukromí a dostatek poskytnutých informací. Se svým nápadem přišel za týmem vývojářů z Applu a brzy celá záležitost doputovala až k řediteli zdravotnické divize jablečné společnosti, Myoung Cha. Ten se již větší měrou na podobném projektu, interně pojmenovaném jako „Bubble“, podílel a aktivně spolupracoval s Ronem Huangem, jenž zodpovídá za služby umožňující sledování polohy, a doktorem Guyem Bud Tribblem, viceprezidentem pro soukromí uživatelů.

Jedinou potíží tak byla technická stránka, a proto do týmu bylo přibráno několik inženýrů včetně kryptografických expertů jako je Yannick Sierra a Frederic Jacobs. Z velké části se jednalo o dobrovolníky, kteří byli ochotní investovat svůj čas a energii do „neoficiálního“ projektu. Od počátku si však pracovní skupina stanovila řadu zásad, kterých se hodlala držet. Jednou z nich byla i decentralizace, kdy by telefon nakaženého anonymně vysílal zprávy okolním smartphonům, aniž by data shromažďovala nějaká instituce nebo organizace. V podstatě by se tedy jednalo o koncept „od lidí pro lidi“, aniž by do celého procesu byla zapletena vláda nebo centralizovaná skupina. V tu chvíli shodou okolností zaměstnanci Googlu přemýšleli o podobném projektu a zakládající členové, Yul Kwon a produktový manažer Ronald Ho, se rozhodli riskantní krok podniknout. A tak vznikla iniciativa pod krycím názvem „Apollo“, kterou následně odvážlivci prezentovali viceprezidentovi pro Android, Davovi Burkeovi, jenž následně oslovil Myoung Chaa a s jeho pomocí přesvědčil generální ředitele obou společností, aby práci týmů koordinovali a spojili síly. Před více než dvěma týdny, tedy 10. dubna, pak došlo k virtuální poradě a oficiálnímu zahájení spolupráce. Podle nejnovějších informací se tak společného projektu těchto dvou gigantů dočkáme již 1. května. Uvidíme, zda inženýři Googlu a Applu odvedli dobrou, záslužnou práci.