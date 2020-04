Qualcomm: Žádný strach, koronavirus příchod 5G smartphonů v čele s iPhony neohrozí

Zatímco většina výrobců s obavami vzhlíží kvůli koronaviru k dalším týdnům a pomalu se z hlediska příjmů a prodejů připravuje na nejhorší, Qualcomm celou situaci vidí tak trochu jako příležitost a přílišný pesimismus si nepřipouští. O tom svědčí i jeho nejnovější zpráva investorům, kde společnost zveřejňuje příjmy, které výrazně předčily očekávaní Wall Street. Výrobce sice očekává pokles, zejména z důvodu nízkého zájmu zákazníků, avšak podle svých oficiálních slov by tento aspekt neměl nijak narušit příchod 5G smartphonů.

Ač spousta firem věští z aktuální situace hromadnému rozšíření 5G zpoždění, Qualcomm je v tomto ohledu stále poměrně optimistický a snaží se hledat na celé záležitosti i nějaké klady. Alespoň soudě dle zprávy adresované investorům, kde stojí, že se společnosti podařilo překonat očekávání analytiků a za druhý kvartál firma vydělala 5.21 miliard dolarů. Přesto jsou představitelé opatrní a svou předpověď pro třetí čtvrtletí nejen výrazně upravili, ale rovnou počítají s 30% poklesem v počtu dodaných kusů. Záležet bude především na ekonomickém zotavení Číny, kde má Qualcomm hlavní působiště, a následném vývoji pandemické situace. Na druhou stranu však společnost věří v technologii 5G a plány na její příchod se údajně podle generálního ředitele nijak nemění.

Investoři by totiž vzhledem k aktuálnímu dění mohli očekávat výrazně zpoždění dodávek 5G telefonů a opatrnější přístup zákazníků, avšak zatím to vypadá na přesný opak. Pandemie koronaviru v tomto ohledu spoustě lidem i firmám otevřela oči a jasně ukázala, že je využití nové generace sítí nezbytné pro snadnější fungování. Z tohoto důvodu se Qualcomm zařídil i přes nepříznivé podmínek a podle generálního ředitele, Steva Mollenkopfa, společnost do konce roku dodá 175 až 225 milionů 5G telefonů. Výrobce se snažil seč mohl, aby dodržel všechny uzávěrky a vše včas stihl, tudíž nedojde k neplánované odložení či zpoždění. To je skvělá zpráva i pro Apple, který na Qualcomm z hlediska modemů pro své iPhony 12 spoléhá.