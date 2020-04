Češi sufrují na mobilních datech kvůli koronaviru stále jako diví

Přestože by se mohlo zdát, že stávající pandemie a přicházející finanční krize visí na obzoru jako bouře a většina firem hledí do budoucnosti s obavami, v případě virtuálního světa nastal přesně opačný stav. Společnosti zajišťující jakékoliv digitální služby zažívají nebývalé žně a mohou slavit, jelikož jejich tržby rekordně rostou a uživatelé se z důvodu karantény i strachu z nákazy upínají k online světu a internetu. Výjimkou v tomto ohledu nejsou ani tolikrát skloňovaní mobilní operátoři, kteří momentálně zajišťují až dvojnásobný objem dat oproti běžnému stavu.

Sice mnohatýdenní karanténa skončila a pandemie, alespoň tedy u nás v Evropě, mírně ustupuje, ale přesto většina lidí přistupuje k celé situaci obezřetně a ještě nějakou dobu potrvá, než se vše vrátí do zdánlivého normálu. Podobný názor mají i epidemiologové, kteří věští případnou druhou vlnu a obávají se, že by rychlé uvolnění opatření mohlo způsobit jejich brzký příchod. Nejistá situace donutila mnoho uživatelů i firem k hromadnému využívání online světa a všeho, co nabízí. Jednotlivé společnosti tak motivovaly zaměstnance, aby využívali Zoom a další konferenční aplikace, zatímco uživatelé sahají spíše po hrách a zábavě v podobě Netflixu či dalších streamovacích služeb. To se promítá pochopitelně i na statistikách operátorů, kteří i měsíc a půl po vyhlášení nouzového stavu a pandemie evidují dvojnásobek využitých dat.

Celou záležitost potvrdil technický ředitel T-Mobilu a Slovak Telecom, Branimir Marić, podle nějž za zvýšený zájem zákazníků mohou především uzavřené školy, firmy a potřeba uživatelů nějak se během pandemie zabavit. Objem hlasového volání tak povyrostl o 30%, zatímco ještě v březnu to bylo 60%, a datový provoz poskočil z původních 300 na více než 600 přenesených TB za den. Celkový počet uživatelů se pak přehoupl přes 1.2 milionů, což je poměrně úctyhodné číslo, nicméně spoustu nově příchozích zlákala nabídka neomezených dat, jež platí od 18. března. Síť však podle Mariće nápor efektivně zvládla, a to zejména díky posílení 4G v pásmu 800 MHz. Pokud bychom započítali i pevné internetové připojení, zvýšil se provoz o 25%. Uvidíme, zda podobný trend vydrží, ale pro spoustu tuzemských mobilních operátorů se jednalo bezesporu o jakýsi křest ohněm.