Apple složil zbraně, odškodné za znefunkčnění FaceTime na svých starších zařízení zaplatí

Je to již pár týdnů, co jsme informovali o vleklém a poměrně nejednoznačném sporu mezi Applem a celou řadou uživatelů, kteří vlastní či vlastnili iPhone 4 a 4s. Důvodem byla komunikační aplikace FaceTime, která až do roku 2012 fungovala na bázi peer-to-peer modelu, tedy vzájemného přímého propojení dvou zařízení. Kvůli nařčení z porušení patentů společnosti VirnetX byl ale Apple nucen ukončit podporu tohoto typu připojení a zaměřit se výhradně na využití serverů třetích stran. Ač soud jablečné společnosti a jejímu odvolání takřka vyhověl, přesto se technologický gigant zavázal zaplatit 18 milionů dolarů jako odškodné.

Žaloby týkající se Applu nejsou nic nového pod sluncem, avšak obvinění týkající se FaceTime nabralo zcela neočekávaný směr. Když totiž jablečná společnost v roce 2010 s touto technologií přišla, využila tehdy připojení na bázi peer-to-peer, tedy přímé šifrované spojení bez jakéhokoliv prostředníka. O dva roky později si ale společnost VirnetX postěžovala, že Apple ukradl její patent, a technologický gigant tak byl nucen přejít na využití serverů třetích stran, jmenovitě firmy Akamai. To však bylo z dlouhodobého hlediska nanejvýš nevýhodné a jen pronájem stál miliony dolarů, což donutilo Apple poohlédnout se po vlastním bezpečném řešení. Inženýři tak v iOS 7 přišli s novou metodou, která zajistili, že jablečná společnost nemusí být závislá na externích serverech a může poskytnout všem uživatelům bez výjimky stejnou službu. Tedy až na majitele iPhonu 4 a 4s, kteří nemohli upgradovat na novou systémovou verzi a podle jejich slov byli nuceni zakoupit si nový telefon. Nutno však podotknout, že máslo na hlavě nemá pouze Apple. Zmíněná technologie by totiž byla na starších iOS neproveditelná, tudíž je krok společnosti pochopitelný.

Až dosud se jednalo o známý a dobře zmedializovaný příběh, u něhož ještě do nedávna vypadalo, že z něj společnost odejde jako vítěz, celou záležitost pravděpodobně rozseklo několik e-mailů, které si inženýři Applu přeposílali. V nich explicitně stojí, že se jablečné společnost zkrátka nechce vydržovat smlouvu s Akamai a údržba je příliš náročná, tudíž se celá věc zaobalí tak, aby mohl technologický gigant kontrakt vypovědět a v iOS 7 uvést vlastní technologii. To pochopitelně uživatele pobouřilo a ani před soudcem se tato strategie nesetkala s pochopením. Apple tak kývl na poměrně „výhodnou“ nabídku, a tou je vyrovnání pomocí odškodného v částce 18 milionů dolarů. Dva hlavní žalobci, Christina Grace a Ken Potter, tak každý obdrží šek na 7500 dolarů a právníci si domů odnesou 5.4 milionů dolarů v poplatcích a 1.1 milionu za výdaje. Rozhodně však nelze argumentovat tím, že šlo je no to Applu podojit. Dohromady totiž žalující strana za soudy zaplatila během několika let neuvěřitelných 8 milionů a 398 tisíc dolarů.