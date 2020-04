Apple si může oddychnout. Za ukončení podpory FaceTime u starších iPhonů pykat nebude

Na hlavu jablečné společnosti se v posledních několika měsících sypala jedna žaloba za druhou a nutno podotknout, že ač se většina z nich potáhne ještě dlouhou dobu, jedná se o legitimní a podložené stížností, z nichž Apple jen tak nevybruslí. To naštěstí neplatí o nejnovějším soudním přelíčení, které se týká služby FaceTime. V srpnu loňského roku totiž řada uživatelů podala na technologického giganta oficiální žalobu, kde si stěžovala na to, že FaceTime nepodporuje starší modely v podobě iPhonu 4 a mírně vylepšeného 4S.

Představitelé Applu si konečně mohou otevřít šampaňské a slavit první dobrou zprávu za hodně dlouhou dobu. Společnost totiž kontumačně vyhrála žalobu týkající se služby FaceTime, kterou na technologického giganta uvalili uživatelé v srpnu loňského roku. Nejprve však trocha historie, která částečně osvětlí to, proč k podobnému sporu vůbec došlo. Když totiž Apple v roce 2010 s platformou FaceTime přišel, jednalo se o poměrně revoluční koncept, který využíval speciální peer-to-peer technologii na bázi propojení dvou vzdálených zařízení. Jako záloha, kdyby se spojení z nějakého důvodu přerušilo, sloužily servery společnosti Akamai, jež dohlížela na správnou funkčnost služeb. Vše probíhalo poměrně nerušeně, tedy až do doby, než se ozvala věhlasná společnost VirentX, podle níž peer-to-peer technologie porušuje její patent. Apple sklonil hlavu, ustoupil a rozhodl se výhradně pro využívání serverů třetích stran, jmenovitě společnosti Akamai.

Tento přechod však stál jablečnou společnost miliony dolarů a poplatky za udržování serverů v chodu byly takřka neúnosné. Z tohoto důvodu Apple investoval nemalou částku do vytvoření vlastní peer-to-peer technologie, u níž by nehrozilo nařčení z porušení patentů a zároveň by zajišťovala stabilní připojení. V roce 2013 byla spolu s iOS 7 tato technologie implementována do novějších modelů iPhonů a na starší iPhone 4 a 4S se jaksi pozapomnělo. A není divu, v podstatě se nejednalo o chybu Applu, jelikož telefony nedisponovaly dostatečnou kapacitou k upgradu na novější verzi systému. To však naštvalo celou řadu uživatelů, podle nichž jablečná společnost odmítla podporu starších modelů kvůli tomu, aby ušetřila a nemusela nadále zajišťovat funkčnost FaceTime pomocí serverů třetích stran. Soud ale naštěstí přihlédl k obhajobě Applu a uznal, že společnost uživatele do ničeho nenutila a už vůbec neměla v úmyslu přinutit je upgradovat na lepší model nebo je připravit o podporu oblíbené aplikace. Spor mezi technologickém gigantem a VirentX byl navíc známý dlouho předtím a majitelé starších iPhonů měli dost času se s celou situací seznámit. Zkrátka a jednoduše, žalobu podali příliš pozdě. Apple tak konečně může slavit, jelikož mu toto rozhodnutí ušetřilo hezkých pár milionů dolarů na odškodném.