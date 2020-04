Apple míří opět k soudu, tentokrát kvůli iPhonům XR

Ač to v poslední době vypadalo, že se jablečná společnost úspěšně drží mimo soudní tribunály a příval nových žalob se jí daří víceméně regulovat, možná byl optimismus předčasný. Na Apple totiž dopadla další rána, která se tentokrát týká výhradně iPhonu XR a jeho antény. Podle žalobce totiž v modelu údajně nebyla využita táž anténa jako v případě iPhonu XS a XS Max, kvůli čemuž dochází ke zpomalování připojení a poloviční 4G rychlosti oproti dražším jablečným smartphonům.

Jako by toho za poslední týdny bylo málo, nyní má Apple co do činění s další žalobou zhrzeného zákazníka. Podle žalobce totiž jablečná společnost úmyslně klame zákazníky, a to zejména pomocí nepravdivé reklamy a neposkytování dostatku informací. Ač byl totiž iPhone XR takřka nejprodávanějším modelem s 46.3 miliony dodanými kusy, jeho anténa je slabší než v případě dražších kusů jablečných smartphonů. Levný model tak údajně trpí jak problémy s připojením, tak až o polovinu nižší rychlostí 4G, kvůli čemuž dochází k problémům. To by vzhledem k ceně ještě bylo akceptovatelné, avšak Apple iPhone XR označil jako „prémiový produkt s rychlým procesorem, nadčasovým výkonem a spolehlivým připojením“, což je dle názoru žalobce protizákonné. Vzhledem k využité anténě se však není čemu divu, zatímco levný model využívá technologii 2 X 2 MIMO, tedy disponuje schopností přijímat dva proudy oddělených dat najednou, dražší iPhony se mohou pochlubit dvojnásobnou kapacitou, tedy možností přijímat 4 datové proudy simultánně. Apple ale o tomto podstatném rozdílu zákazníky neinformuje a zároveň využívá lživou reklamu.

Žalobce zároveň vypíchl fakt, že Apple o problémech s připojováním během výrobního procesu musel vědět a záměrně tuto skutečnost před zákazníky zatajil. Využívat podobnou anténu je totiž zkrátka nedostatečné a celá řada spotřebitelů si na špatnou konektivitu stěžovalo, což mělo být v té době pro jablečnou společnost alarmující zprávou. O to pozoruhodnější je to, že se nejedná o jednotlivce, ale rovnou o celou skupina zhrzených majitelů iPhonu XR, kteří se rozhodli proti klamavé reklamní kampani hájit. Jedním z žalobců je i Alison Coleman, která si v lednu loňského roku zakoupila 4 kusy tohoto modelu a o závadě, respektive nedostatečném vybavení telefonu, se dozvěděla až později. Apple zároveň odmítl nabídnout adekvátní podporu a místo toho při technickém servisu ženě zkrátka jen navrhl, aby resetovala telefon do továrního nastavení. To ale problém s telefonáty a připojením nevyřešilo, později navíc Alison došlo, že v této nepříjemné situaci není jediná a na podobné problémy si stěžuje celá řada dalších uživatelů.

Podobně je na tom i Diana Atkins, která si koupila svůj iPhone XR v říjnu loňského roku. Ač prozkoumala všechny parametry a hledala jakýkoliv náznak rozdílu mezi levnějším a dražším modelem, žádný nenašla. Apple se totiž rozhodl propastný rozdíl mezi modely zatajit a tento podstatný detail raději vůbec nezveřejňovat. Podobná nařčení se objevují ze všech stran od desítek uživatelů a je vidět, že problém konečně vyplul na povrch. Jablečná společnost se tak z této patálie pravděpodobně jen tak nevykroutí a bude se muset pořádně snažit, aby si získala opět důvěru zákazníků. Uvidíme, jak dlouho se tento spor potáhne, ale jisté je, že to bude ještě nějakou dobu trvat a podobné tahanice bývají většinou poměrně vleklé.