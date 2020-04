V Česku vznikla skvělá napodobenina legendárního sporťáku Porsche 356 v barvách Applu

Přestože se může zdát titulek tohoto článku skoro až neuvěřitelný (minimálně pro mladší generaci), není tomu tak. Porsche totiž skutečně jablečného výrobce počítačů v roce 1980 reprezentovalo, kdy se po okruhu při závodě LeMans prohánělo Porsche 935 K3. Kvůli technickým závadám a dalším nepříjemnostem sice do cíle nedojelo jako první, ale fanoušci tleskali už jen za snahu, čímž pomohli vytvořit jakousi zvláštní tradici, která díky šikovným českým ručičkám opět ožívá.

Pokud aktivně sledujete svět automobilových závodů a především vytuněných sporťáků, jistě vám neuniklo, že se do tohoto odvětví menší měrou namočil i Apple. A to v roce 1980, kdy se spojil s Porsche, které na okruhu LeMans reprezentovalo barvy tohoto giganta. Příběh to byl poměrně unikátní, jelikož Steve Jobs přímo zbožňoval německé značky, vlastnil kolo od BMW, spotřebiče od firmy Braun a dokonce si původně u Porsche chtěl nechat vyhotovit i design počítačů. To však nakonec padlo a legendární vizionář se vrátil zpět na zem. Ani to ho ale neodradilo a jeho tajná láska k závodním automobilům zvítězila. Původní myšlenka na spolupráci s touto automobilkou tak vzešla od Boba Garretsona, který spravoval dílnu a prodával díly pro závodní auta jen pár kilometrů od Cupertina. V roce 1980 ho pak přišli Steve Jobs a Wozniak navštívit s poměrně nelehkou prosbou, a to proměnit Porsche 356, původně vlastněné Jobsem, v něco nevídaného. To vyústilo ve sponzorství společnosti Garretson, která s Applem podepsala smlouvu a vysílala na okruhy nablýskané sporťáky v barvách tohoto počítačového giganta.

A nutno zmínit, že na tom „tým Apple“ nebyl vůbec špatně. V Sebringu si totiž auto odneslo sedmé místo, v Riverside a Sears Point druhé a ani v závodě Road America příliš nezahálelo, když obsadilo třetí místo. Od té doby se sice jablečná společnost od adrenalinových závodů mírně oprostila a každý šel svou cestou, ale přesto se stal původní design onoho legendárního Porsche nyní předlohou pro Cayman GT4, na němž pracují šikovní kluci ze zlínského Rallyedesignu. A že se designéři pořádně zapotili, jelikož je k preciznímu zpracování třeba naměřit každý centimetr a především využít efektivní fólii, která na autě vydrží. Schválně pak návrháři zvolili i poměrně odvážný vzhled, který symbolizuje dobu těsně po závodu. Sportovní auto je tak zablácené, špinavé, barvy místy vybledlé, ale to vše je součástí celého návrhu. Vášeň se nicméně pozná a designéři prací na modelu GT4 strávili rovnou celý týden, kdy museli auto částečně rozebrat a zajistit, že časem nedojde k nečekanému opotřebení. Společnost Rallyedeisgn má od nás rozhodně palec nahoru a doufáme, že se o podobný projekt, na nějž si původně návrháři brousili zuby už léta, pokusí jednou znovu.