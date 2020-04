Applu je oficiálně 44 let. Jaké byly jeho začátky?

Jablečná společnost si sice své kulatiny odbyla již přes 4 lety, ale to neznamená, že mají letošní narozeniny menší váhu. Ba naopak, každý rok společnosti se nese ve znamení dalšího růstu, nových produktů a především dalších zážitků, a tudíž je pořád co oslavovat. Výjimkou není ani tento rok, kdy je Applu oficiálně 44 let a číslovka se nebezpečně řítí k půl století. Pojďme tedy trochu zavzpomínat na začátky tohoto technologického giganta a připomenout si nejvýznamnější momenty.

Píše se 1. duben 1976 a tehdy poměrně malá a nenápadná společnost Apple Inc. oslavuje svůj oficiální zrod. Ano, ač to může znít jako nepovedený vtip, Steve Jobs a Steve Wozniak opravdu firmu založili, alespoň tedy úředně, přesně na Apríla. Jejich jediným a neméně vznešeným cílem totiž bylo vytvořit co nejkompaktnější a uživatelsky nejpřívětivější počítač, který by tuto technologie masivně rozšířil mezi širokou veřejnost a změnil názor odpůrců. Oba géniové se původně poznali díky společnému příteli, Billu Hernandezovi, a zatímco Jobs tehdy pracoval u Atari jako vývojář hardwaru a her, Wozniak se lopotil u významné společnosti HP. Mezi jejich společné první projekty se tak dá zařadit i hříčka Breakout, která vyšla pro Atari těsně po založení Applu, tedy 13. května 1976. Dvojice však neváhala svůj technický talent využít také pro povedené vtípky jako je například technologie Blue Boxes, která jim umožnila telefonovat na velké vzdálenosti bez placení.

Svůj první počítač ale vytvořili až v Homebew Computer Club v Menlo Parku, kde se spojili s ostatními nadšenci do nových technologií. Byl to právě Wozniak, komu se podařilo přijít s prvním a nejdůležitějším projektem jeho kariéry, který vystřelil jablečnou společnost ke hvězdám. A tím bylo zařízení Apple I, které disponovalo plnohodnotnou klávesnicí a možností připojit vlastní obrazovku, což bylo na tehdejší dobu něco nevídaného. Zatímco Wozniak nad masovým prodejem ani nepřemýšlel, Steve Jobs v počítači uviděl nezměrný potenciál a dal si ambiciózní cíl – rozšířit ho mezi lidi. Steve byl ochoten dokonce zajít tak daleko, že prodal svůj WV Microbus, aby mohl spřádat marketingové plány a rozjet velkokapacitní výrobu. Právě tímto krokem započal příběh Applu, který se o pár desítek let později stal jednou z nejhodnotnějších společností na světě. Jobs a Wozniak ale nejsou jediní, kdo na této skutečnosti mají zásluhu. Jeho jméno se sice příliš neskloňuje, ale významným členem týmu byl i Ronald Wayne, který za 10% akcií Applu vytvořil ikonické logo.

Jméno Apple vzniklo poměrně spontánně, Jobsovi se zkrátka líbil jeho hravý a neformální název. Netrvalo dlouho a Apple I oficiálně zamířil do domovů prvních zákazníků a na každém stroji zvlášť vlastnoručně pracoval Steve Wozniak, který dával dohromady součástky a připravoval všechny spoje. I tak se však počítač prodával výhradně bez monitoru, klávesnice a dokonce i bez bedny, v níž by byly komponenty uloženy. Zisk byl ale i tak poměrně nízký, což donutilo Ronalda Wayna pouhých 12 dní po spuštění projektu vyskočit z lodi a prodat svých 10% akcií zpět Stevu Jobsovi a Wozniakovi. Těsně po této události ale obchod Byte Shop spatřil v Applu I potenciál a zakoupil si rovnou neuvěřitelných 500 kusů, díky nimž se společnost přehoupla zpět do zelených čísel. Prodejna pochopitelně riskovala ztrátu, ale počítače šly na dračku a během krátké doby se prodalo více než 200 kusů. S jídlem roste chuť, a tak Apple postupně zvyšoval objem výroby, začal zařízení dodávat i do dalších prodejen a nakonec postupně rostl. Vše ostatní je poté jen tisíckrát omílaná historie, kterou každý z vás jistě zná. Tímto však přejeme společnosti další roky prosperity a doufáme, že se do budoucna poučí ze svých nesčetných chyb, kterým se pochopitelně nevyhne ani takovýto nezměrný gigant.