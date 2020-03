Proč nosil Steve Jobs pořád to samé oblečení

Když se řekne “outfit Steva Jobse”, většině lidí se vybaví černý rolák, obyčejné džíny a tenisky New Balance. Fenomén nošení stále toho samého oblečení téměř každý den není u významných, vlivných a známých osobností ničím neobvyklým, a tímto způsobem se obléká například také Mark Zuckerberg. Co za tímto stylem oblékání vězí?

V průběhu každého našeho dne musíme učinit obrovskou spoustu rozhodnutí – o tom, co budeme dělat v práci, po práci, co si koupíme, jestli půjdeme cvičit… Některá z těchto rozhodnutí jsou velmi důležitá, jiná jsou zase naopak triviální. Není žádnou novinkou, že lidský mozek má – podobně jako u ostatních věcí – jen omezenou kapacitu, co se rozhodování týče.

Únava z rozhodování

V praxi to znamená, že pokud většinu kapacity vyčerpáme svými rozhodnutími hned zrána, na další část dne už nám toho moc nezbývá. Čím více mentální energie věnujeme nepodstatným rozhodnutím, tím méně nám jí vyzbyde na opravdu podstatné úkoly a záležitosti. Dochází k určité únavě, která si v krajním případě ale může vybrat svou daň v podobě nesprávných rozhodnutí, chyb a přešlapů. Je proto pochopitelné, že ti, kteří musí za den učinit mnohem více důležitých rozhodnutí, chtějí tuto kapacitu šetřit co možná v nejvyšší míře.

Takzvanou “únavu z rozhodování” popsal mimo jiné John Tierney, spoluautor bestselleru s názvem “Willpower”:”Únava z rozhodování vysvětluje, proč se jinak rozumní lidé vztekají na své kolegy nebo rodinné příslušníky, nadměrně utrácí za oblečení nebo nakupují nezdravé potraviny v supermarketu,” vysvětluje Tierney. Bez ohledu na to, jakou racionalitou a vyspělostí je daný jedinec vybaven, vyžádá si každé jeho rozhodnutí jakousi “biologickou daň”. Tierney upozorňuje na to, že únava z rozhodování se od běžné únavy liší, protože si ji neuvědomujeme.

U úspěšných lidí a známých osobností, jako Steve Jobs, Mark Zuckerberg nebo Albert Einstein, se můžeme setkat s cílenou snahou zredukovat počet nutných rozhodnutí na úplné minimum. Jedním z logických kroků, které lze v rámci této snahy podniknout, je nošení stejného stylu oblečení – každý den, po celý rok. Všichni tito lidé, kteří zvolili monotónní šatník, pochopili, že čím méně času stráví rozhodováním, tím více duševní energie jim zůstane pro důležitější věci. Když byl zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg dotázán, proč prakticky neustále nosí šedé tričko a džíny, odpověděl, že chce svá rozhodnutí redukovat na co možná nejnižší míru, a soustředit se především na to, aby co nejlépe sloužil komunitě.

Steve Jobs zase – co se garderóby týče – proslul nošením černého roláku, modrých džín a tenisek New Balance. I on velice dobře věděl, že čím více mentální kapacity ušetří redukcí některých rozhodnutí, tím lépe. Ušetřenou kapacitu pak věnoval své práci pro společnost Apple.