Vzpomínka na Steva Jobse i archiv Keynotes. Tyto zajímavosti skrývá web Applu

Oficiální webové stránky společnosti Apple čas od času navštíví každý z nás. Většinou tam hledáme informace o produktech, případně návody. Web Applu toho ale nabízí mnohem více, a s jeho pomocí se můžete například dostat hlouběji do minulosti a zavzpomínat třeba na uvedení prvního iPhonu, ale třeba také uvedení iBooků na trh. Co všechno se na webu Applu skrývá?

Archiv tiskových zpráv

Fotogalerie Apple archiv Apple Web archiv Apple web dopis Steva Jobse iphone tz Vstoupit do galerie

Web apple.com/newsroom možná znáte – jablečná společnost na tyto stránky umisťuje veškeré tiskové zprávy, důležité novinky a oficiální prohlášení. Věděli jste ale, že archiv tiskových zpráv Applu sahá až do roku 2000? Stačí na stránkách v horní liště kliknout na „Archive“. V archivu pak můžete prohledávat tiskové zprávy a oficiální prohlášení společnosti Apple podle tématu, roku a měsíce (viz galerii). Můžete si tedy připomenout, jak Apple oznámil představení svého prvního iPhonu, iPadu, nebo třeba operačního systému Mountain Lion. Zavzpomínat můžete i na to, jak Apple představil operační systém iOS, najdete zde ale také například dopis, ve kterém Steve Jobs oznamuje svou rezignaci. V archivu můžete přepínat mezi jednotlivými tématy a kombinovat je s roky nebo měsíci. Před každým novým vyhledáváním stačí jen na pravé straně horní lišty kliknout na „Reset“.

Záznamy Keynotes a dalších událostí

Fotogalerie Apple archiv Keynotes Apple archiv Keynotes 3 Apple Keynotes archiv 1 Apple Keynotes archiv 2 Vstoupit do galerie

Tiskové zprávy o představení nových produktů nebo operačních systémů vám z jakéhokoliv důvodu nestačí a chtěli byste si připomenout kompletní průběh dřívějších Keynotes? I pro tyto případy má Apple vyhrazenou stránku na svém oficiálním webu. Na tomto odkaze najdete na hlavní stránce záznam z poslední Apple Keynote. Když ale na stránce zajedete o něco níže, můžete se proklikat bohatým a obsáhlým archivem záznamů téměř všech předchozích Keynotes. Zde si můžete pustit také záznamy starších Keynotes – nejstarší záznam v tomto archivu pochází z října roku 2011, kdy společnost Apple představila iPhone 4S, operační systém iOS 5 a iCloud.

Vzpomínka na Steva Jobse

Fotogalerie Apple web vzpominka na Steva Jobse 1 Apple web vzpominka na Steva Jobse 2 Apple web vzpominka na Steva Jobse 3 Steve Jobs predstavuje iPad fb Vstoupit do galerie

Steve Jobs byl výraznou, svéráznou a opravdu nezapomenutelnou osobností. Stejně jako každý z nás měl své světlé i stinné stránky, a v žádném případě mu nelze upřít to, že významným způsobem zasloužil o obrovský úspěch společnosti Apple i o to, že se řada jejích produktů nesmazatelným způsobem zapsala do historie technologického průmyslu. Jobsova významu jsou si velmi dobře vědomi i v Applu, proto po jeho skonu spustila firma speciální web, kde spoluzakladateli společnosti Apple můžete svou poctu vzdát i vy. Na této speciální vzpomínkové stránce si také můžete přečíst vzkazy, které zde zanechali ostatní uživatelé.