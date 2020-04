Jedna z nejužitečnějších aplikací Applu je nyní ještě užitečnější

Pokud jste někdy na svém iPhonu a potažmo i jiném Apple zařízení řešili nějaký problém, zřejmě jste se jej snažili vyřešit pomocí rad dostupných na oficiálních stránkách podpory Applu. Ty jsou zřejmě dotazy ohledně problémů či tipů natolik vytížené, že se je Apple rozhodl před pár lety přetransformovat i do aplikace, která má uživatelům podpůrnou sekci lépe využívat. Aplikaci se však Apple v poslední době příliš nevěnoval, kvůli čemuž začala v očích jablíčkářů pozvolna upadat. To by se však mělo nyní změnit.

Apple vydal před pár hodinami pro svou aplikaci Podpora Apple velký update s označením 4.0, který do ní přináší spoustu užitečných novinek. Tou nejzřetelnější, která upřímně velmi potěšila i mě, je přepracované uživatelské rozhraní, které je nyní daleko přívětivější a díky tomu i daleko využitelnější při hledání nejrůznějších odpovědí na vaše otázky. Aplikace je nově hned v jejím hlavním menu rozčleněna na veškeré vaše produkty zařazené pod Apple ID a služby, které na nich využíváte. Po zvolení určitého produktu se vám pak zobrazí témata, která trápí jablíčkáře v souvislosti s daným produktem nejvíce. Z těch už si jen stačí zvolit, které zrovna potřebujete, a dále se “proklikat” přímo k věci, která vás zajímá.

Přes aplikaci lze samozřejmě i nadále velmi jednoduše ověřit, zda má vaše zařízení stále nárok na záruční opravy poskytované v rámci jednoleté záruky společnosti Apple a to konkrétně skrze sekci Podrobnosti o zařízení. Co se pak týče výše zmíněných služeb, ty lze přes aplikaci spravovat a to včetně způsobů jejich úhrady. Správa nicméně probíhá přes klasické nastavené, do kterého vás jen aplikace přesměruje. I tak se však jedná o užitečnou vychytávku, která se může velmi hodit.

V aplikaci samozřejmě nemusíte hledat jen informace o vámi vlastněných zařízeních. Proklikat se můžete velmi jednoduše prakticky na jakékoliv téma a o tom si následně přečíst materiály, které mu Apple věnuje. Super je u nich jak jejich podrobnost, tak i to, že jsou kompletně v češtině a tudíž není s jejich pochopením problém. Třešničkou na pomyslném dortu je pak podpora Dark Mode, která s novým updatem také dorazila. Pokud tedy chcete mít manuál světa Applu jako na dlani, je aplikace Podpora Apple určitě zajímavou možností, jak si tento komfort dopřát.