Apple umožní vyvíjet aplikace pro iOS a iPadOS přímo na iPhonech a iPadech

Nové operační systémy iOS 14 a iPadOS 14 nepotěší novinkami jen běžné uživatele, ale i vývojáře. Podle leakera Jona Prossera se do nich totiž Apple chystá implementovat aplikace XCode sloužící k vývoji aplikací mimo jiné právě pro iPhony a iPady. Vývojáři by tak mohli odložit Macy a aplikace vyvíjet přímo na zařízení, pro které budou určené.

Apple se již řadu let netají tím, že jsou iPhony a iPady schopné v mnoha ohledech klasické počítače velmi dobře zastoupit. V případě iPadů se pak snaží tuto vizi v poslední době demonstrovat čím dál více například skrze novou Magic Keyboard s trackpadem či různá softwarová přizpůsobení iPadOS, která jej přibližují klasickému Macu. Zřejmě i proto se nyní odhodlán umožnit vývojářům vyvíjet přes XCode aplikace přímo na daných zařízeních, což by pro ně mohlo být při správném uchopení celé aplikace velmi pohodlné a co víc – na iOS/iPadOS zařízení by díky tomuto kroku měly dorazit daleko profesionálnější aplikace. Poměrně nahlas se hovoří třeba o Final Cutu Pro, tedy profesionálním střihačském softwaru pro Mac z dílny Applu.

Náznaky jsou už nyní

Poměrně zajímavé je, že určité náznaky možného příchodu XCode na iPhony a iPady můžeme v systémech vidět již od loňska, kdy do nich Apple přidal XCode preview. Ten má sloužit vývojářům k náhledům aplikacím vytvářených na Macu přímo na cílových zařízeních, respektive jej alespoň takto vnímali doposud vývojáři. Prosser však tvrdí, že se mnohem víc než o doplněk macOS verze XCode jedná o jakéhosi předskokana jeho iOS/iPadOS verze.

Pokud jsou informace od leakera pravdivé, dávalo by největší smysl odhalení této novinky na červnové vývojářské konferenci WWDC. Právě ta je totiž Applem od nepaměti pro oznamování softwarových novinek určených pro vývojáře využívaná a proto si lze jen těžko představit, že by se mobilní a tabletový XCode představil někde jinde. Přesný termín WWDC nicméně zatím bohužel neznáme.