Jak se lépe soustředit: Tato aplikace vám pomůže s maximálním soustředěním a produktivitou

Období práce z domova nebo distanční výuky stále pro řadu z nás ještě trvá. Existuje ale spousta věcí, které nás od práce umí odlákat – Instagram, Facebook, zpravodajské servery, ale třeba také hry. Ti šťastnější z nás si umí poručit a v “pracovní době” zkrátka jisté weby a aplikace nepoužívají. Naštěstí ale existuje řešení i pro ty, jejichž vůle je příliš slabá, a za které se o soustředění musí postarat technologie.

Fotogalerie Freedom aplikace 1 Freedom aplikace 2 Freedom aplikace 3 Freedom aplikace 4 +7 Fotek Freedom aplikace 5 Freedom aplikace 6 Freedom aplikace 7 Freedom aplikace 8 Freedom aplikace 9 Freedom aplikace 10 Vstoupit do galerie

Řešení nese název Freedom. Jedná se o komplexní platformu se spoustou funkcí, které vám pomohou k maximálnímu soustředění a tím také k produktivitě – ať už studujete nebo pracujete. Freedom vám umožní pečlivě vybrat obsah, který chcete mít po dobu práce nebo studia blokovaný, a tím pádem vám zajistí nulové rozptýlení. Můžete si zablokovat celé webové stránky – ať už je to Facebook, YouTube nebo cokoliv jiného. Freedom ale umožňuje také blokaci aplikací, které by vás při práci či studiu mohly rozptylovat – od aplikací sociálních sítí po e-mailové klienty a pochopitelně také hry. Píšete seminárku, ležíte v knihách, a nejradši byste si zakázali i všechny ty internety? Ani to není pro Freedom žádný problém – stačí jediné kliknutí.

Stejně jako blokace je jednoduché i odblokování jednotlivých webů či aplikací. To může být pro jedince se slabší vůlí problém – a tvůrci Freedom to moc dobře vědí. Proto v rámci tohoto nástroje nabízí také speciální uzamčený režim, který vám po stanovenou dobu zkrátka nepovolí jakoukoliv ze zablokovaných položek odblokovat. Aplikace a weby můžete blokovat buďto okamžitě, nebo si jejich blokaci naplánovat a vytvořit si tak vlastní rozvrh – stejně tak můžete vytvářet vlastní seznamy webů a aplikací, které chcete blokovat. Tento seznam není nijak početně omezen. Aplikace je multiplafromní, takže můžete vybrané položky blokovat na všech svých zařízeních. Abyste měli dokonalý přehled o tom, jak se vám ve vašem boji za větší soustředění a produktivitu daří, nabízí Freedom také historii s důležitými milníky a úspěchy. Pokud si chcete Freedom vyzkoušet, můžete tak učinit na tomto odkazu – v rámci bezplatné lhůty si můžete vyzkoušet sedm „sezení“ s neomezeným počtem zařízení. Měsíční předplatné vás vyjde zhruba na 175 korun, Freedom ale nabízí také celoživotní přístup za jednorázovou platbu ve výši zhruba 3200 korun. Pokud se ale k celoživotnímu využívání aplikace upíšete ještě tento měsíc, můžete s kódem APRIL2020 získat cenu 1600 korun. Zájemci o roční předplatné pak mají s kódem APRIL40 možnost získat 40% slevu.