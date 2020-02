Minirecenze aplikace Forest: Když se chcete soustředit či zvýšit svou produktivitu

Mnoho lidí má v dnešní době problém s nízkou produktivitou, špatným soustředěním a všeobecnou nechutí do práce. S těmito problémy se dá bojovat mnoha způsoby včetně aplikací. Na jednu z nich se podíváme v následujících řádcích. Jednat se bude konkrétně o aplikaci Forest, která se těší mezi jablíčkáři velké oblibě.

Ne, že bych měl nějaké velké problémy s produktivitou, špatným soustředěním anebo nechutí do práce – to ani omylem. Aplikaci Forest jsem se rozhodl vyzkoušet, jelikož jsem na ni jednak viděl reklamu, a jednak jsem o ní četl mnoho chvály. Celý koncept aplikace Forest funguje tak, že si pěstujete svůj vlastní les plný stromů, keřů a dalších rostlin. Jeden strom vám vyroste pokaždé, co splníte vámi nastavený čas, po který se chcete soustředit. Od délky soustředění se odvíjí také výsledná velikost stromu. V praxi to tedy funguje tak, že si v aplikaci nastavíte čas, po který se chcete soustředit, a zvolíte si strom pro zasazení. Jakmile spustíte odpočet, tak strom začne pomalu růst. Pokud však aplikaci Forest opustíte, tak se růst stromu přeruší a musíte začít od znova. Teď si možná říkáte, že vás nějaké digitální stromy rozhodně nepřesvědčí v tom, abyste je poslouchali – a já jsem si říkal to samé. Opak je však pravdou, jelikož vás Forest velmi pravděpodobně tak moc pohltí, že budete chtít mít váš les čím dál tím větší a plnější. Za každý vypěstovaný strom navíc získáte zlaťáky, které můžete proměnit v nové typy stromů, které můžete zasadit, aby byl váš les různorodý.

Osobně jsem si musel aplikaci Forest lehce nastavit k obrazu svému. Ve výchozím nastavení na iPhonu se totiž obrazovka po určitém časovém intervalu vypnula. V tu chvíli jsem tak nějak přestal aplikaci vnímat. Aby na mě fungovalo její kouzlo, musel jsem v aplikaci nastavit, aby se displej při spuštěné aplikaci jednoduše nevypínal. Díky tomu jsem měl před pořád sebou odpočet času společně s vyobrazením toho, v jakém stádiu růstu momentálně můj nový strom je. Zároveň jsem si musel aktivovat tzv. Deep focus mode, který zaručí, že po opuštění aplikace strom zahyne. Ve výchozím nastavení tento režim aktivovaný není a jakmile aplikaci opustíte, tak strom roste na pozadí – aplikace tedy ztrácí dle mého názoru smysl, jelikož se můžete s běžící aplikací na pozadí podívat třeba na Facebook a tak podobně.

Zajímavá je také možnost Plant together, díky které se můžete „spojit“ s vašimi přáteli. Pokud jednomu z vás strom při růstu umře, tak strom umře také všem ostatním členům skupiny. Součástí aplikace jsou dále Achievementy, které vás neustále nutí váš les rozšiřovat. Jednu vadu na kráse však Forest má, a to je fakt, že je k dispozici pouze na iPhone či iPad. Pokud tedy většinu vaší práce provádíte na Macu, aplikace na mobilním zařízení nemá takovou váhu. Na sociální sítě či jiné stránky se totiž můžete jednoduše přesunout na Macu, a to bez toho, aby vám strom umřel. Myslím si, že pokud vývojáři zvládnou vytvořit aplikaci i na operační systém macOS, bude mít ještě větší úspěch, než verze na iOS, potažmo iPadOS. V aplikaci na macOS bych si představoval jednoduché nastavení, kam byste si sami vložili povolené aplikace a webové stránky, ve kterých můžete pracovat. Jakmile byste se přepnuli do zakázané aplikace, strom by ihned uhynul. Pokud by navíc bylo k dispozici jednoduché propojení lesa skrze veškerá vaše zařízení, bylo by to o lepší. Doufejme tedy, že se někdy v blízké budoucnosti dočkáme.

Pokud tedy trpíte byť malým problémem s produktivitou či soustředěním, mohu vám aplikaci Forest jen a jen doporučit. Aplikace je v App Storu k dispozici za pouhých 49 korun a mnohé z vás určitě potěší také možnost zasazení reálných stromů. Pokud totiž ve hře získáte určitý počet zlaťáků, můžete za ně nechat vysadit opravdový strom. V době psané této recenze bylo díky aplikaci Forest vysazeno již přes 650 tisíc opravdových stromů.