V poslední době si čím dál tím více lidí dbá na své soukromí. Kromě toho, že si lidé pečlivě vybírají služby, které budou využívat, tak také například nezvedají cizí čísla a neklikají na odkazy u cizích zpráv. V rámci iOS jsou k dispozici různé funkce, s jejichž pomocí můžete neznámé odesílatele filtrovat. Ve výchozím nastavení je ale tato funkce deaktivovaná. Pojďme se společně v tomto návodu podívat na to, jak ji můžete aktivovat, a jak funkci pro filtrování zpráv od neznámých odesílatelů používat.

Jak na iPhonu filtrovat neznámé odesílatele zpráv

V případě, že chcete v rámci operačního systému iOS filtrovat neznámé odesilatele zpráv, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak se v tomto menu přesuňte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku s názvem Zprávy, kterou rozklikněte. Zde poté opět sjeďte o kus níže k sekci Filtrování zpráv. Tady stačí, abyste u funkce s názvem Filtrovat neznámé odesilatele přepnuli přepínač do aktivní polohy. Kromě toho, že v této sekci můžete filtrovat neznámé odesilatele zpráv, tak zde můžete také změnit nastavení automatického odstraňování zvukových zpráv, což jsme si ukázali v minulém návodu.

Po aktivaci této funkce se v horní části aplikace Zprávy zobrazí nové menu. Kdykoliv vám nyní nějaký neznámý odesilatel, kterého nemáte v kontaktech, napíše zprávu, tak se tato zpráva zobrazí v sekci Neznámí odesilatelé. Podobné funkce jsme se v rámci iOS 13 dočkali i u příchozích hovorů od neznámých uživatelů. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, tak přejděte do Nastavení -> Telefon, kde přepněte přepínač u funkce Umlčet neznámé volající do aktivní polohy. Pokud vám někdo, koho nemáte v kontaktech, po aktivaci této funkce zavolá, tak bude hovor umlčen, přesměrován do hlasové schránky a v historii hovorů se zobrazí číslo.