Apple představí příští rok MacBook s upraveným procesorem z letošních iPhonů

Na konci minulého týdne prozradily zdroje agentury Bloomberg zajímavé detaily ohledně chystaných procesorů pro MacBooky z dílny Applu v čele s tím, že by měly dostat hned 12 jader. Nejasnosti ohledně procesorů se dnes v noci rozhodl alespoň částečně rozehnat další portál se spolehlivými zdroji – konkrétně Fudzilla. Dle jejích zpráv to vypadá, že čipsetem z dílny Applu použitým příští rok v některém z MacBooků bude procesor A14X či A14X, tedy upravený procesor letošních iPhonů 12.

Podle zdrojů Fudzilly přinese letošní čipset Apple A14 Bionic opět výrazný výkonnostní nárůst oproti předešlým modelům a to i díky tomu, že jej měl Apple vyvíjet právě s ohledem na jeho nasazení do MacBooků. Nicméně jeho klasická verze určená pro iPhony má mít nízké TDP, kvůli čemuž by notebookům – byť těm nejméně výkonným a nejméně náročným – nevyhovoval. To však má Apple změnit u jeho vylepšené verze s označením A14X či A14Z, kterou bude chtít kromě MacBooku použít i v iPadech Pro nové generace. Pokud se mu její nasazení do počítače skutečně podaří, znamenalo by to pro něj nejen neuvěřitelné sjednocení produktů na bázi hardwrových komponentů, ale také značné finanční úspory, jelikož by jedním čipsetem osazoval hned několik zařízení (byť jeho upravenou verzí samozřejmě jen iPady a Macy).

Procesory z dílny Applu by měly být schopné bez problému konkurovat čipsetům Intelu z řady Tiger Lake a měly by vynikat parádně výkonnou umělou inteligencí a grafickou složkou. Dočkat bychom se jich měli už příští rok, kdy má Apple podle více na sobě nezávislých zdrojů v plánu světu první MacBook s vlastním procesorem představit.