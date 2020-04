Apple uživatelům: Bez obav, bezpečnostní chyba v Mailu na iPhonech vás přímo neohrožuje

Už se pomalu zdálo, že si jablečná společnost bude moci zaslouženě oddechnout, když Applu přišla do cesty další nečekaná překážka v podobě náhlé nebezpečné chyby, kterou objevila společnost ZecOps, zabývající se kybernetickou bezpečností. Ta podle výzkumníků umožňuje krást data uživatelů, a to pomocí zabudovaného softwaru Mail, který dává útočníkům přístup k celé řadě systémových oprávnění a složek. Apple je na informace poměrně skoupý a snaží se objev příliš nemedializovat, ale podle expertů to vypadá, že měli hackeři díky bezpečnostní díře přístup takřka ke všem kontaktům, fotkám a videím uživatele. Jablečná společnost se však dušuje, že není třeba se bát a uživatelé nejsou v přímém ohrožení.

Před pár dny jsme psali o další závažné chybě v iOS, která pravděpodobně nedá vývojářům v Applu nějakou dobu spát. Konkrétně se jedná o skulinku v aplikaci Mail, která dává útočníkům přístup k celé řadě informací a výrazně narušuje integritu samotného systému. Chybu objevila společnost ZecOps zaměřená na kybernetickou bezpečnost a rovnou varovala i samotný Apple, že se cílem hackerů stali jistí výše postavení jedinci. To však jablečná společnost rázně odmítla, a byť o závažnosti bezpečnostní díry nepochybuje, zatím k žádnému přímému útoku nedošlo a její zneužití je poměrně komplikované.

Apple se zároveň vyjádřil na adresu běžných uživatelů. Podle společnosti totiž není důvod k panice a samotná chyba nestačí na to, aby umožnila útočníkům kontrolu nad celým zařízením. Tomu však ZecOps oponuje a tvrdí, že mohou hackeři poslat sled upravených e-mailů, jenž naruší fungování operační paměti a vytvoří si cestu skrz bezpečnostní protokoly. Apple vzal varování natolik vágně a laxně jak to jen šlo a sice slíbil, že chybu opraví, ale ne dříve než v betě iOS 13.4.5, tudíž návrat k normálu nějakou dobu potrvá. Máte-li tedy strach, že se stanete cílem útoku, není nic jednoduššího než aplikaci Mail deaktivovat a raději spoléhat na software třetích stran. Tak či onak nezbývá než doufat, že útočníci nový objev nezneužijí.