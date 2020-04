Chyba v Mailu na iPhonech umožňuje hackerům krást data uživatelů

Přestože jsou operační systémy Applu obecně považovány za jedny z nejbezpečnějších, ani ony nejsou dokonalé. Svědčí o tom i objevení nové chyby firmou ZecOps zabývající se kybernetickou bezpečností. Tak narazila konkrétně v nativní aplikaci Mail v iOS 13 na trhlinu, které umožňovala hackerům vzdálený přístup k celé řadě sekcí v iPhonech.

Jelikož je chyba zatím neopravena, příliš mnoho informací o ní k dispozici není. Víme tak prakticky jen to, že hackerům umožňovala přistupovat k datům, ke kterým má aplikace Mail přístup – tedy například ke kontaktům, fotkám či videím uživatele. Její zneužití je sice podle všeho poměrně komplikované, nicméně i přesto je její existence velmi nepříjemná. Problém je o to závažnější, že chybu zatím nemají uživatelé možnost jakkoliv odstranit, jelikož Apple její záplaty teprve testuje v rámci beta verzí iOS (konkrétně iOS 13.4.5). To ostatně potvrdil i samotný kalifornský gigant, který však bohužel neuvedl, zda je záplata plně funkční a tudíž zda se vyplatí uživatelům obávajícím se o svá data bety nainstalovat. V tuto chvíli nám tak bohužel nezbývá nic jiného než čekat, než Apple vydá opravný update, který problém odstraní.

Je poměrně zarážející, že se svět o chybě dozvídá v době, kdy ještě nebyla opravena. Zpravidla totiž platí, že podobně závažné chyby jsou oznamovány až po jejich opravení. Na druhou stranu, podle firmy, která chybu objevila, byla trhlina Applu nahlášena už koncem loňského roku, takže na její opravu měl času dostatek. Je tak poměrně zarážející, že jí opraví až na konci dubna. Jediným racionálním vysvětlením je v tuto chvíli velmi složitá oprava, která si vyžádala dlouhé měsíce. Ať už je pravda kdekoliv, po vydání updatu, který se dá očekávat v řádu hodin či dnů důrazně doporučujeme jeho okamžitou instalaci.