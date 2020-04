Nejlepší bezplatné aplikace pro iPhone: 1. díl – Produktivita

Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. Platí to ale i o aplikacích? V našem novém seriálu navážeme na dřívější sérii o nejlepších bezplatných aplikacích pro iPad. Tentokrát se zaměříme na iPhone a na to nejlepší, co pro něj můžete bezplatně získat. Můžeme vám zaručit, že veškeré zmíněné aplikace lze skutečně pořídit zcela zdarma – je ale možné, že pro získání prémiového obsahu bude zapotřebí případná jednorázová platba v aplikaci nebo aktivace předplatného. V dnešním díle se zaměříme na aplikace pro produktivitu.

Evernote

Aplikace Evernote je skvělým „zásobníkem“ na všechny vaše poznámky, důležité informace, zajímavé poznatky a další obsah. Umožňuje přidávat seznamy úkolů a dalších položek, ale také fotografie, obrázky, webové stránky nebo třeba audio nahrávky. Svůj obsah si v aplikaci Evernote můžete spravovat podle svých představ a potřeb, a sdílet ho s kolegy, přáteli a dalšími uživateli. Evernote je multiplatformní aplikace, která nabízí automatickou synchronizaci napříč zařízeními. Skvěle spolupracuje také s fotoaparátem vašeho iPhonu, umožňuje skenování dokumentů a mnoho dalšího.

Připomínky

Nativní aplikace od Applu nabízí obvykle spoustu skvělých funkcí, bezproblémovou spolupráci napříč zařízeními – a navíc jsou zcela zdarma. Skvělým nástrojem pro produktivitu z jablečné dílny jsou Připomínky. Nabízí možnost tvorby seznamů, úkolů a připomínek všeho druhu se širokými možnostmi přizpůsobení a notifikací. Výborně spolupracují se Siri i s nativními Zkratkami, stejně jako s dalšími aplikacemi (nejen) od Applu.

Microsoft To-Do

Aplikace Microsoft To-Do patří také mezi oblíbené iOS nástroje pro produktivitu. Poskytuje bohaté možnosti tvorby, správy a sdílení seznamů všeho druhu. Ať už tvoříte nákupní seznam, seznam toho, co si máte sbalit na dovolenou, nebo třeba poznámky z jednání nebo přednášky, Microsoft To-Do vám skvěle poslouží. Své záznamy můžete třídit a řadit do složek a synchronizovat napříč vašimi zařízeními. Microsoft To-Do nabízí také možnost sdílení seznamů a spolupráce, samozřejmostí je provázanost s ostatními aplikacemi od Microsoftu.

Ulysses

Ulysses je skvělým nástrojem pro zadávání textu všeho druhu – v aplikaci můžete tvořit poznámky, zápisky, koncepty článků, nebo si připravovat školní práce. Ulysses nabízí efektivní způsob úpravy a formátování texu, bohaté možnosti exportu do různých formátů od e-knih přes PDF a HTML. Velkou předností, kterou Ulysses nabízí, je možnost nerušeného psaní. Aplikace nabízí také bohaté možnosti sdílení s jinými uživateli nebo podporu publikace na plaftormách, jako je třeba WordPress.

Agenda

Agenda je multiplaftormní aplikace, která vám pomůže s tvorbou poznámek a dalších podobných záznamů. Umožňuje tvorbu seznamů všeho druhu, zapisování, plánování a mnoho dalšího, bez čeho se v práci nebo při studiu neobejdete. Své zápisky můžete různě upravovat a formátovat, přidávat obrázky, fotografie a další přílohy, a sdílet obsah s kolegy, přáteli nebo spolužáky.

Forest

Pro produktivitu je nezbytné pořádné soustředění. Někdy ale může být těžké se soustředit – rozptylují nás notifikace nebo myšlenky na to, co se asi nového událo na Facebooku, Twitteru, Instagramu, nebo na našem oblíbeném zpravodajském serveru. O to, aby vás při práci či studiu opravdu nic nerozptylovalo, se umí skvěle postarat aplikace Focus. V aplikaci zasadíte virtuální strom, a čím déle se dokážete soustředit, tím více roste. Povede se vám vypěstovat vlastní les?