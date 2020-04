Kdy otevřou: Přidejte si do iPhonu notifikace o uvolňování vládních opatření

Pomalu to začíná vypadat, že nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, a který mimo jiné způsobil také celosvětovou pandemii, začíná lehce ustupovat. Myslí si to tedy především vláda České republiky, která se původních pět vln postupného uvolňování podnikatelských a dalších činností rozhodla zkrátit na čtyři vlny, a to s ještě bližším datem působnosti. I proto si přidejte do iPhonu notifikace o uvolňování vládních opatření.

Většina občanů bohužel nemá čas sledovat každé prohlášení či změny vlády (a že jich je). Pokud si tedy ve všech opatřeních, prohlášeních a zprávách, které se koronaviru týkají, cítíte lehce zmateni, tak věřte, že rozhodně nejste sami. Koronavirus se po světě rozmohl tak rychle, že na výraznější přemýšlení jednoduše nebyl čas, a proto se musela veškerá opatření řešit rychle a spíše kvantitativně, něž kvalitně. Momentálně už se však celá situace začíná uklidňovat a opatření, která vláda vydala, se začínají rušit. Rušení v tomto případě probíhá ve čtyřech vlnách, kdy každá z nich má své datum, kdy začne platit. První vlna proběhla již 20. dubna, druhá vlna je poté stanovena na 27. dubna, třetí na 11. května a poslední, čtvrtá vlna, na 25. května.

Abyste si nemuseli každé tohle datum pamatovat, tak jsme se vám rozhodli celou situaci výrazně ulehčit. Vytvořili jsme soubor událostí, po jehož přidání se vám všechny čtyři vlny do kalendáře zapíší. Kromě toho jsme u nich nastavili poznámky, ve kterých najdete detailní popis toho, co všechno se s určitou vlnou uvolní. Kalendář vás na příchozí uvolňovací vlnu upozorní vždy jeden den předem o půlnoci, a také den předem v 18:00 – abyste nezapomněli. Pokud si chcete soubor událostí do vašeho Kalendáře přidat, tak v případě iPhonu či iPadu klepněte v Safari na tento odkaz. Po kliknutí se vám zobrazí přehled událostí, které budou přidány do vašeho kalendáře. Vy už pak jen v pravém horním rohu klepněte na Přidat vše, vyberte si kalednář, do kterého se mají události přidat, a poté vpravo nahoře klepněte na Hotovo. V případě, že se budete snažit o přidání událostí do kalendáře na Macu, tak stačí soubor z odkazu stáhnout, otevřít jej, vybrat si do kterého kalendáře se mají události přidat, a je hotovo.