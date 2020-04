Jak jednoduše sdílet obrazovku Macu

Pokud chcete na vašem Macu sdílet obrazovku, můžete tak učinit hned několika způsoby. Kromě toho, že můžete využít různé programy typu Team Viewer, tak lze obrazovku napříč operačním systémem macOS sdílet i přímo z aplikace Zprávy, kde stačí otevřít určitou konverzaci, a poté sdílení obrazovky zahájit. Věděli jste však o tom, že obrazovku lze sdílet jednoduše i bez toho, aniž byste aplikaci Zprávy otevřeli? To se může hodit například tehdy, když druhá strana nepoužívá Zprávy, anebo pokud nechcete s určitou osobou zakládat konverzaci. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat, jak na to.

Pokud se chcete připojit k někomu na Mac bez aplikace Zprávy, tak je prvně nutné otevřít aplikaci s názvem Sdílení obrazovky. Vzhledem k tomu, že je tato aplikace ukrytá v systémových souborech, tak ji nebudeme zbytečně hledat, ale spustíme ji přímo ze Spotlightu (stačí stisknout klávesovou zkratku Command + mezerník). Do textového pole poté stačí napsat Sdílení obrazovky a aplikaci, která se zobrazí, spusťte. Po spuštění se zobrazí malé okno s jediným textovým polem, vedle textu Připojit k. Do textového pole už jen poté stačí zadat Apple ID uživatele, ke kterému se chcete připojit. V případě, že se chcete připojit k Macu, který se nachází ve stejné síti, tak do textového pole můžete napsat IP adresu zařízení ve vaší síti.

Pokud se rozhodnete do textového pole napsat Apple ID, tak se uživateli na druhé straně objeví notifikace, že se k němu chcete připojit. Dotyčný může požadavek přijmout či odmítnout. V případě, že dotyčný žádost přijme, tak si ještě může vybrat, zdali vám umožní se na obrazovku jen dívat, anebo zdali ji budete moci i ovládat. Bohužel, nutno podotknout, že tato aplikace funguje jen napříč macOS zařízeními. Pokud se tedy budete chtít připojit z macOS na Windows, tak aplikace Sdílení obrazovky bohužel fungovat nebude. V tomto případě budete muset využít již zmíněný Team Viewer, anebo jinou, podobnou aplikaci. Avšak v případě, že se budete z macOS připojovat na macOS, tak lze využít extra jednoduchý postup uvedený výše.