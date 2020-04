Jak na Macu vynutit používání výkonné grafické karty

Výkonnější jablečné počítače často disponují dvěma grafickými kartami. První z nich je úspornější a označuje se jakožto integrovaná, druhá je poté tzv. dedikovaná a je o mnoho výkonnější. Mac využívá úspornou grafickou kartu tehdy, kdy nepotřebuje ke své činnosti vysoký výkon a může tak šetřit baterii. Dedikovaná, výkonnější, grafická karta se poté „sepne“ tehdy, kdy je to potřeba. V některých případech však uživatelé vyžadují, aby jejich dedikovaná grafická karta běžela neustále, a aby se integrovaná a méně výkonná grafická karta nevyužívala. Naštěstí lze i tohle v předvolbách macOS nastavit a my si v tomto návodu řekneme, jak na to.

Jak v macOS vynutit používání výkonné grafické karty

Pokud chcete na vašem macOS zařízení vynutit využívání výkonné (dedikované) grafické karty, tak prvně v levém horním rohu klepněte na ikonu . Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému… Po kliknutí na tuto možnost se objeví nové okno, v jehož dolní části se musíte přepnout do sekce s názvem Úspora energie (ikona žárovky). Poté, co tuto sekci rozkliknete, tak stačí, abyste v horní části okna odškrtnuli možnost s názvem Automatické přepnutí grafiky. Odškrtnutím tohoto políčka souhlasíte s tím, že se vaše zařízení bude rychleji vybíjet, a že bude počítač neustále využívat výkonnou grafickou kartu.

Pokud si vynucené využití dedikované grafické karty aktivujete, tak byste měli počítat s tím, že na baterii vaše zařízení vydrží kratší dobu. Dedikovaná grafická karta totiž potřebuje ke své činnosti větší výkon, a tudíž si také „vezme“ větší část baterie. Zároveň může s neustále aktivní dedikovanou grafickou kartou docházet k většímu zahřívání celého stroje, což je spojeno s větší hlučností kvůli chlazení. Apple dále své uživatele upozorňuje na to, že při neustálém využívání dedikované grafické karty může dojít k negativnímu ovlivnění životnosti celé baterie.