Pokud patříte mezi uživatele Instagramu a rádi s vašimi sledujícími sdílíte fotografie z vašeho dne, tak by se vám určitě mohl hodit tento tip. Jedním ze způsobů, jak lze na Instagramu fotky sdílet, je pomocí příběhů. Tyto příběhy se objeví na vašem profilu po dobu 24 hodin, a poté zmizí. Do jednoho příběhu lze klasickým způsobem přidat pouze jedna fotka, avšak v rámci tohoto článku se dozvíte, jak lze do jednoho příběhu vložit vícero fotografií najednou. V případě, že se chcete stát „instagramovými mágy“ i vy, tak dočtěte tento návod až do konce.

Jak do příběhu na Instagramu vložit více fotografií

Pokud chcete do vašeho příběhu na Instagramu přidat vícero fotografií, tak prvně klasickým způsobem spusťte Instagram a v levém horním rohu klepněte na ikonu fotoaparátu. Nyní buď nějakou fotografii vyfoťte, anebo nastavte barvu pozadí. Nyní se z aplikace Instagram přesuňte do aplikace Fotky a vyberte si tu fotografii, kterou chcete do příběhu přidat. Poté ji rozklikněte a v levém dolním menu klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou). Z menu, které se zobrazí, vyberte níže možnost Zkopírovat fotku. Nyní se přesuňte zpět do aplikace Instagram a klepněte prstem do příběhu. Tímto se zobrazí možnost pro psaní textu. V tomto poli podržte prst, dokud se neobjeví možnost Vložit, na kterou klepněte. Poté, co Vložit stisknete, tak se fotka objeví v příběhu a můžete s ní pracovat – tedy ji různě přesouvat, či měnit její velikost. Pokud chcete přidat další fotku, tak se opět přesuňte do aplikace Fotky, zkopírujte si fotku, kterou chcete, přesuňte se zpět do Instagramu a fotku zde prostřednictvím pole pro psaní textu vložte.

Instagram v jedné z posledních aktualizací přidal funkci, díky které se po zkopírování fotky v pravém dolním rohu příběhu zkopírovaná fotka zobrazí a vy ji tak můžete rychle přidat. Osobně se mi však tento náhled fotky nezobrazí v každém případě, a proto raději využívám postup napsaný výše. Je samozřejmě možné, že vám bude tato nová funkce pracovat bez problémů – v tom případě je samozřejmě postup jednodušší. Pořád však ale tak jako tak musíte pro vložení vícero fotografií opakovaně přecházet do aplikace Fotky a zde je zkopírovat. Skrytých tipů a triků je v Instagramu opravdu nespočet, pokud se chcete dozvědět o těch nejzajímavějších, tak si rozklikněte tento odkaz.