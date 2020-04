iOS 13.4.5 přináší novinku, která potěší zejména milovníky Instagramu a Facebooku

Nová verze jablečné systému iOS s pořadovým číslem 14 se blíží raketovým tempem. Apple však zatím nepolevuje ani s vylepšováním a opravami stávajícího iOS 13. Výjimkou není ani iOS 13.4.5, který přinese zajímavá vylepšení pro Facebook a Instagram, se kterými se ještě lépe propojí. Uživatelé se totiž oficiálně dočkají možnosti sdílet hudbu z Apple Music ve svých příbězích, a to včetně detailů o dané skladbě.

Pokud aktivně využíváte obě zmíněné sociální sítě, jistě vám dosud chyběla možnost sdílet svou hudbu. Pochopitelně se můžete pochlubit aktuálně přehrávanými skladbami ze Spotify, avšak v případě Apple Music tato nabídka jaksi chyběla. To se naštěstí Apple snaží změnit v nejnovější aktualizaci svého systému, konkrétně v iOS 13.4.5, jež se momentálně dostala do beta verze. Z velké části sice přináší výhradně opravy nejrůznějších drobných chyb, ale nebyla by to jablečná společnost, aby si neodpustila i nějakou tu novou funkci. Ta se do našich zařízení dostane právě v podobě možnosti sdílet hudbu z Apple Music v příbězích na Instagramu a Facebooku, kde se zobrazí název skladby i alba a dokonce se automaticky zvolí také animované pozadí.

Stačí jen poklepat na skladbu v aplikaci, zvolit položku Share a následně vybrat, na jaké sociální síti se má píseň zobrazit. Nutno však podotknout, že se nejedná pouze o dekorativní a estetickou funkci, veskrze jde totiž o poměrně praktickou možnost, díky níž si mohou ostatní uživatelé snadno přehrát vaše skladby. Po kliknutí na název písně se totiž otevře aplikace Apple Music a automaticky začne přehrávání. Rozhodně se však jedná o vítaný krok, po němž fanoušci volali již nějakou dobu a výrazně ulehčí celý proces sdílení. Nezbývá tedy než čekat, až se tato funkce oficiálně spustí. Zatím totiž stále probíhá testování a je jen otázkou času, než se této možnosti spolu s iOS 13.4.5 dočkáme. Využijete sdílení hudby, nebo dáváte přednost posílání přímých odkazů?