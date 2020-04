Apple chce letos navýšit objem výroby iPhonů, koronaviru navzdory

Společnost Apple údajně oslovila hned několik svých dodavatelů s informací, že plánuje navýšit objem výroby svých iPhonů na vyšší úroveň než v loňském roce. Cupertinský gigant se k tomuto relativně odvážnému kroku rozhodl i navzdory předpovědím o ekonomické krizi, související s koronavirovou pandemií. Analytici původně na letošní rok předpovídali u iPhonů supercyklus, celosvětová krize toho ale hodně změnila a ve spoustě odvětví panuje spíše obava z enormního poklesu poptávky. Apple nicméně některým svým dodavatelům sdělil, že má v plánu do března roku 2021 vyrobit 213 milionů iPhonů, což o 4 % převyšuje stejné období před rokem.

Od poloviny března došlo k uzavření naprosté většiny prodejen společnosti Apple po celém světě. Firma chce ale kvůli obavám z možného nedostatku komponent vytvořit zásoby svých připravovaných 5G modelů. Poměr výroby stávajících a nových modelů by měl být rozdělen rovným dílem. Někteří dodavatelé jsou nicméně skeptičtí a předpovídají, že Apple ještě v průběhu zmíněného období nároky na výrobu opět o něco sníží – jeden z zástupců dodavatelských řetězců Applu například vyjádřil pochybnosti o tom, zda je plán navýšení objemu výroby skutečně způsoben realistickou předpovědí o poptávce.

„Skutečný objem výroby by mohl být o 10 % až 20 % nižší,“ dodává. V minulosti se již stalo, že Apple snížil objem výroby oproti původnímu plánu – dá se předpokládat, že pokud bude pandemie pokračovat, dojde k tomu i letos. V polovině letošního února firma uvedla, že kvůli koronaviru může dojít k dočasnému omezení dodávek součástek pro iPhony, a že předpovědi o prodejích za období od ledna do června se nemusí naplnit, a dodávky Apple produktů v Číně vázly. Apple by měl začít zadávat oficiální objednávky svým dodavatelům v průběhu května a června. To, zda opravdu předpokládá tak vysokou poptávku, nebo zda se jedná jen o vytváření zásob, se ale ukáže až později.