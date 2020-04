Na různých internetových stránkách si můžete v závislosti na vaší poloze nechat zobrazit relativně přesně časy, kdy se nad vaší hlavou „proženou“ určité satelity. Díky tomu si tak můžete zpříjemnit noční nicnedělání, popřípadě se alespoň na chvíli zabavit, pokud nemůžete usnout. Poslední dny můžeme na obloze sledovat přelety satelitů Starlink. Tyto satelity přelétají společně za sebou a v určitých dnech jich můžete napočítat i přes čtyřicet. Nastavte si jediným kliknutím notifikaci na přelet satelitů Starlink nad ČR a SR i vy.

Speciálně pro naše čtenáře jsme totiž vytvořili události, které si můžete na vašem iPhonu, iPadu či Macu přidat do nativní aplikace Kalednář (či jakékoliv jiné). Vzhledem k tomu, že časy přeletů nad Českou a Slovenskou republikou jsou relativně stejné a rozdíly jsou zanedbatelné, tak tyto události mohou využít jak naší čeští, tak také slovenští čtenáři. Ve všech případech je u událostí nastaveno, abyste byli zařízením informováni 5 minut před přeletem. To je dostatek času na to, abyste se mohli obléci a vyjít ven z domu či bytu. V popisu události poté najdete informace o tom, jaký přesný typ satelitů bude přelétávat a samozřejmě se dozvíte také informace o počtu satelitů. V redakci bohužel nemůžeme ovlivnit počasí, a proto určitě berte v potaz fakt, že pokud bude zrovna venku zataženo, anebo bude třeba pršet, tak satelity jednoduše neuvidíte. Největší šanci vidět satelity Starlink máte samozřejmě tehdy, kdy bude jasná obloha. Zároveň byste se pro sledování měli přesunout na místo, jenž se nachází mimo město (například na nějakou louku na venkově), aby vás nerušil světelných ruch.

Pokud si seznam přeletů společně s upozorněními chcete do kalendáře přidat i vy, tak je postup velice jednoduchý. Pokud se chystáte události přidat na iPhonu či iPadu, tak je nutné, abyste se nacházeli v prohlížeči Safari – v opačném případě se vám události nepovede přidat. Poté stačí klepnout na odkaz pro stažení souboru událostí. Po kliknutí se vám zobrazí přehled událostí, které budou přidány do vašeho kalendáře. Vy už pak jen v pravém horním rohu klepněte na Přidat vše, vyberte si kalednář, do kterého se mají události přidat, a poté vpravo nahoře klepněte na Hotovo. V případě, že se budete snažit o přidání událostí do kalendáře na Macu, tak stačí soubor z odkazu stáhnout, otevřít jej, vybrat si do kterého kalendáře se mají události přidat, a je hotovo.