Jeden z nejlépe informovaných novinářů odhalil, co vše letos Apple ještě představí

Jméno Mark Gurman není zcela určitě mnohým z vás cizí. Jedná se totiž o jednoho z nejlépe informovaných technologických novinářů píšících o Applu a to zejména díky tomu, že má zdroje přímo v něm. Právě Gurman se nyní rozpovídal o tom, co dle jeho informací na letošní rok ještě chystá a co naopak nedorazí.

Jako první si vzal Mark na paškál chystané iPhony. U těch potvrdil, že dorazí v úhlopříčkách 5,4”, 6,1” a 6,7”. Řada Pro se pak podle něj dočká senzoru LiDAR, kterým v současnosti disponují i iPady Pro (2020), a zřejmě také technologie ProMotion, která zajišťuje až 120Hz obnovovací frekvenci displeje. Co se týče designu telefonu, Gurman potvrdil veškeré spekulace ohledně ostrých hran a podobnosti s iPady Pro. Potvrzení se dočkal i menší výřez v displeji, kterého měl Apple docílit primárně přemístěním horního reproduktoru do rámu displeje.

Kromě iPhonů letos přinese Apple podle zdrojů Gurmana i designově výrazně přepracovaný iMac. Dočkat bychom se u něj velmi pravděpodobně měli zúžení rámečků kolem displeje, díky čemuž povyrostou současné 21,5” modely na 23” a 27” teoreticky na 28,5”. Rozměrového potvrzení jsme se nicméně dočkali jen u prvního zmiňovaného modelu. Další zajímavý redesign čeká menší MacBook Pro, který se díky užším rámečkům vyvine ze 13” na 14”. Designově by měl tak kopírovat 16” model s tím, že od něj odkouká i klávesnici.

Slyšet by letos mělo být mnohem více i o HomePodu. Apple si údajně plně uvědomuje jeho nelichotivou pozici na trhu a proto založil speciální tým, který má za úkol jediné – zachránit produkt jako takový. Ten proto začal pracovat jak na jeho nové generaci, která by měla být menší a levnější, tak i na jeho softwarovém vylepšení, které by mělo být obrovské. Bohužel není jasné, zda bude vylepšení obnášet i přidání podpory dalších jazyků a tedy potenciálně i češtiny. Rozhodně bychom se za to však nezlobili.

Počítat můžeme letos i s novou generací Apple TV, která je ve finálním vývoji již pěkných pár měsíců a která je proto mnohými uživateli dychtivě očekávaná. Ta podle Gurmana dorazí v průběhu letoška, avšak zřejmě bez větších vylepšení. Například s podporou 8K přehrávání počítat nemáme. S čím naopak počítat můžeme, je nativní spánková analýza u Apple Watch Series 6 či příchod oživené AirPower, na které Apple usilovně pracuje. Závěrem roku má rovněž dorazit aktualizovaný 16” MacBook Pro, který by měly doplnit i lokalizátory AirTags. Ty by se měly údajně tvářit jako prémiové produkty s koženým pouzdrem, čímž by si měly obhájit i svou cenu. Jako prémiové pak Gurman označil i náhlavní sluchátka Applu, která se mají též představit na konci letošního roku.

Jak tedy můžete sami vidět, letošek bude ještě na Apple produkty skutečně bohatý a to i přes nepříliš přívětivou situaci ve světě. Až čas nicméně ukáže, zda se Apple své plány rozhodne uskutečnit či je vzhledem k pandemii koronaviru raději odloží například na příští rok, který by mu mohl potenciálně zajistit lepší prodeje, jelikož by mohly být novinky i daleko více mediálně sledovány. Vše nicméně ukáží následující měsíce.