iPhone SE 2. generace by mohl zaujmout majitele iPhonu 6, v Číně příliš velkou šanci nemá

Zpočátku se spekulovalo o tom, že by iPhone SE druhé generace měl svým vzhledem připomínat svého předchůdce z roku 2016. Právě proto spousta lidí předpokládala, že na něj budou chtít upgradovat především majitelé původního SE. iPhone SE 2020 nakonec svým designem připomíná iPhone 8, a podle analytiků má potenciál představovat příležitost k upgradu především pro stávající majitele iPhonu 6. Výjimku bude s velkou pravděpodobností tvořit Čína, o čemž svědčí dotazník, který byl v souvislosti s vydáním iPhonu SE 2020 proveden mezi uživateli tamní sociální sítě Weibo.

Podle analytiků by iPhone SE druhé generace mohl pro stávající majitele iPhonu 6 představovat dostupný způsob upgradu na nový model i na nejnovější verzi mobilního operačního systému od Applu. Podle Annette Zimmermann ze společnosti Gartner se jedná o skupinu uživatelů, kteří se drží svých telefonů po dobu až pěti let, dokud nedojde k jejich nezvratnému poškození nebo k opotřebení baterie. Jak jsme již zmínili v úvodu článku, na rozdíl třeba od loňského iPhonu 11 má iPhone SE druhé generace podle analytiků menší šanci na úspěch v Číně, a to zejména proto, že v zemi je již teď možné za relativně nízkou cenu zakoupit smartphony střední třídy s podporou 5G konektivity, kterou iPhone SE 2020 nedisponuje.

Reakce uživatelů čínské sociální sítě Weibo jsou nicméně smíšené 60 % ze zhruba 350 tisíc respondentů uvedlo, že by si tento model nepořídilo. Pětina uživatelů by si iPhone SE druhé generace určitě koupila, zbytek by o koupi uvažoval. V Číně navíc není nijak neobvyklé, že zde čas od času dochází ke zlevňování lower-endových iPhonů, a jistá skupina uživatelů podle všeho čeká, až tento „osud“ potká také letošní iPhone SE. Minulý týden došlo u některých čínských online prodejců ke zlevnění iPhonu 11 někdy až o 17 %. Uživatelé sice ve zmíněném průzkumu nebyli přímo dotázáni na důvod svých rozhodnutí, někteří ale ke své odpovědi přidali komentář, že by o iPhone SE druhé generace měli zájem v případě poklesu ceny. Zaujal vás iPhone SE 2020? Zvažovali byste jeho pořízení pro sebe nebo pro někoho jiného?