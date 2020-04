App Store,  Music,  Arcade, Podcasty a iCloud expandují do dalších zemí

Služby se stávají v posledních letech pro Apple čím dál důležitější, což nám ostatně samotná společnost potvrzuje každého čtvrt roku strmě rostoucími zisky z nich. Zřejmě vás proto překvapí, že i v dnešní době existuje stále celá řada zemí, ve kterých nejsou jablečné služby dostupné a tím pádem Applu negenerují peníze. Seznam zemí bez jablečných služeb se však pozvolna zkracuje.

Nové rozšíření služeb do dalších zemí oznámil Apple i dnes. Své pole působnosti rozšíří konkrétně App Store, Apple Music, Apple Arcade, Podcasty a iCloud. Zatímco App Store, Apple Arcade, Podcasty a iCloud se podívají do 20 nových zemí, Apple Music se dostane dokonce do 72 zemí. V 52 z nich pak Apple dokonce spouští promo akci, v rámci níž budou moci uživatelé službu využívat dokonce dobrého půl roku zcela zdarma. Pokud by vás pak zajímalo, do jakých zemí nové služby míří, v případě prvních pěti zmiňovaných je to Kamerun, Pobřeží slonoviny, Demokratická republika Kongo, Gabon, Libye, Maroko, Rwanda, Zambie, Maledivy, Myanmar, Bosna a Hercegovina, Georgia, Kosovo, Černá Hora, Srbsko, Afganistan, Irák, Nuaru, Tonga a Vanuatu. Apple Music pak dorazí ještě do Alžírska, Angoly, Beninu, Čadu, Liberie, na Madagaskar, do Malawi, Mali, Mauritanie Mozambku, Namibie, Republiky Kongo, Senegalu, na Seychely, do Seirra Leone, Tanzanie a Tuniska. Dále pak do Bhutanu, Chorvatska, na Island, do Jižní Makedonie, na Bahamy, do Guyany, na Jamajku, Montseratt, na Svatou Lucii, Svatého Vincenta, Grenadiny, Surinam, Uruguay a Turks a Caicos. Dočká se ale i Kuwait, Qatar či Jemen nebo Solomonovy ostrovy.

Přestože je seznam zemí skutečně široký, nedá se očekávat, že by jejich obyvatelé příjmy ze služeb Applu jakkoliv výrazně zvýšily. Státy, do kterých služby dorazily, jsou totiž vesměs poměrně chudé a tudíž je jasné, že měsíční předplatné v nich příliš táhnout nebude. Zvýšení zisků se proto dá očekávat maximálně v nižších jednotkách procent, pokud vůbec. Toho si je ostatně velmi dobře vědom i samotný Apple, což lze vydedukovat z toho, že se zavedením služeb na tyto trhy přichází až nyní.