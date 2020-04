V New Yorku se můžete oženit či vdát přes FaceTime nebo Skype

Často se více či méně zmiňujeme o tom, že se postupně digitalizují všechna odvětví našich životů a čím dál tím více reálných věcí se přesouvá do virtuálního světa. Ať už se jedná o práci, studium, zábavu nebo snad tvorbu, vše je v dnešní době takřka na dosah ruky. A výjimkou nejsou ani svatby, které byly dosud posvátnou záležitostí omezenou výhradně na materiální svět. Z důvodu pandemie koronaviru se ale mění i tyto zažité zvyky a obyvatelé New Yorku budou mezi prvními, kdo naplno zakusí společenské změny.

Velké jablko a jedno z nejlidnatějších měst Spojených států, tedy New York, se stalo dalším ohniskem koronavirové nákazy a vyžádalo si již tisíce obětí. Z tohoto důvodu se obyvatelé i tamní státníci uchylují k drastickým opatřením, jež mají zmírnit dopady a pokud možno omezit mezilidský kontakt na minimum. Uzavření škol, sportovišť a veřejných objektů by bylo ještě vcelku pochopitelné, ale guvernér Andrew Cuomo neváhal a přišel s novinkou, o níž se píše snad v každém koutu světa. Oficiálně totiž vynesl zákon, který umožňuje oddávání online. Ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, stačí si přidat kněze na Skypu či FaceTime, přizvat ho do hovoru a voilá, manželství je na světě.

A aby toho nebylo málo, konferenční aplikace jako Zoom umožňují aktivní přítomnost až 100 uživatelů, tudíž se může připojit i celá rodina nevěsty, ženicha a společně sňatek virtuálně oslavit. Sám Andrew se nad celou záležitostí pousmál a vyřkl památnou větu, která alespoň trochu odlehčila atmosféru a opět vnesla do dnů prosycených strachem mírný optimismus. „Když přijde na manželství, jakékoliv výmluvy vám došly. Prostě se jen připojíte na Zoom a řeknete ano,“ vyjádřil se guvernér New Yorku ve svém tweetu. Tak či onak se rozhodně jedná o inovativní způsob jak šíření nákazy zastavit a především o kompletní překopání zažitých společenských tradic, jež tu s námi jsou už tisíce let. Kdoví, možná vstupujeme do zcela nové a neprobádané éry, která ještě více spojí naše životy s virtuálním světem.