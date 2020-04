Magic Keyboard pro iPady Pro se nečekaně dostala k prvním šťastlivcům. Jak vypadá naživo?

Jablečná společnost si obvykle dává na úniky informací týkající se jejích produktů pozor a výjimkou nebyla ani chystaná klávesnice Magic Keyboard, o níž se až doposud vědělo jen minimum detailů. Naštěstí se však ale rychlostí blesku blíží oficiální vydání a někteří zákazníci se balíčku dočkali již nyní, což vyústilo v záplavu nových videích, kde se uživatelé chlubí domy a naživo klávesnici předvádějí. A zatím to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit.

O chystané klávesnici Magic Keyboard s oficiální podporou iPadu Pro jsme informovali již mnohokrát. Veškeré tyto informace nicméně pocházely jen přímo od Applu, jelikož ke klávesnici tehdy neměl běžný smrtelník přístup (klávesnice má být totiž k dispozici podle stránek Applu až za 2 až 3 týdny). To se však nyní mění. Řada šťastlivců se totiž zařízení dočkala zřejmě kvůli chybě přepravce ještě před oficiálním vydáním a neváhala přispěchat s dojmy, které klávesnici ukazují v celé její kráse. Pozoruhodná je například skutečnost, že klávesnice pro 11-palcový iPad váží 600 gramů, zatímco samotný tablet váží sotva 471 gramů. Jedná se tedy jedno z nejtěžších příslušenství, které si vůbec lze k iPadu připojit. Na druhou stranu je však váha odůvodněná, klávesnice je totiž robustní a z pevného materiálu, tudíž vydrží i nepříliš šetrné zacházení.

Příjemnou novinkou je také port USB-C, který slouží k nabíjení iPadu Pro. Pochopitelně do něj nemůžete zapojit žádné externí zařízení (ta se připojují přímo do iPadu), ale jedná se o efektivní a pohodlnou cestu jak obě zařízení propojit. Další z řady videí naopak prezentuje elegantní design a především komfortní materiál, který nebude při dlouhodobém používání nepříjemný. Pozornosti se dočkal také kryt, díky němuž lze iPad do klávesnic „vložit“, a používat tak jablečný tablet takřka jako MacBook. Jedinou nevýhodou je však skutečnost, že si nelze příliš upravit úhel a přizpůsobit si polohování a natočení krytu. Tak či onak se rozhodně jedná o povedený přírůstek do portfolia Apple, za nějž se společnost rozhodně stydět nemusí. Pokud se ale chcete přesvědčit na vlastní kůži, stačí se podívat na některé z videí níže.