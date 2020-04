Applu uniklo schéma výřezu iPhonů 12. Takto bude vypadat

Zatímco ještě před pár lety se Applu dařilo držet prakticky všechny informace o nových produktech pod pokličkou, poslední roky ukazují, že toho již zcela dokonale schopen není. Ostatně, skvělým důkazem může být představení iPhonu SE 2. generace, o kterém jsme s přesností na den věděli dobré tři týdny předem a znali jsme i jeho kompletní technické specifikace. Čím dál více informací nyní přibývá i ohledně iPhonů 12. Minulý týden uniklo na světlo světa schéma jejich těla, dnes v noci pak schéma jejich menšího výřezu.

Fotogalerie iphone 12 vyrez 1 iphone 12 vyrez 2 Vstoupit do galerie

Jak můžete na uniklých snímcích v galerii vedle tohoto odstavce vidět, zmenšení výřezu si mohl Apple z velké části dovolit díky přesunutý hovorového reproduktoru do horního rámečku displeje. Díky tomu tak mohl veškeré zbylé komponenty přiblížit k sobě a výřez tak de facto o délku reproduktoru zmenšit. Výřez u nových iPhonů se tak dostane zhruba na dvě třetiny velikosti původní verze, což Applu otevírá dveře k daleko většímu využití stavového řádku iPhonu. Vrátit by se do něj mohla například procenta nabití baterie, potažmo by v něm mohl být nastálo ukotvený i název operátora, který nyní v případě delšího názvu “jen” projíždí.

Co se týče komponentů, které bude výřez ukrývat, jejich počet se v porovnání s nyní používanou verzí výřezu nezmenší. Je nicméně možné, že některé z nich projdou upgradem a Applu se podaří například zmenšit při zachování jejich stávajících vlastností, což by mu ve zmenšování výřezu též velmi zásadně pomohlo. V tomto směru budeme mít sice jasno až po prvních fyzických rozborech novinek, nicméně o zmenšování komponentů ukrytých ve výřezu iPhonu se hovoří již relativně dlouho a práce na nich potvrzují i některé patenty, takže by jejich nasazení v letošním roce nebylo ani trochu překvapivé.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -5 +4 Fotek iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Menších výřezů by se měly podle dostupných informací dočkat všechny chystané iPhony 12, jejichž odhalení plánuje Apple na podzim letošního roku. Jako nejpravděpodobnější termín představení se zatím stále jeví jako již tradičně září, avšak s ohledem na současnou situaci ve světě se nedá zcela vyloučit ani to, že by mohlo být jejich představení a tedy i prodeje odloženy například na říjen, potažmo začátek listopadu.