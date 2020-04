Apple ukázal, jak se na Slovensku zvýšil pohyb obyvatel před Velikonocemi

Společnost Apple nedávno spustila nástroj, který s pomocí informací od uživatelů aplikace Mapy odhaluje změny v pohybu osob v souvislosti s koronavirovou pandemií. Nástroj je schopný zobrazit údaje o změnách v pohybu chodců, řidičů, nebo třeba cestujících hromadnou dopravou, a tato data srovnává se stavem k 13. lednu tohoto roku, kdy ještě ve většině míst žádná přísná bezpečnostní opatření neplatila.

Fotogalerie Apple koronavirus nastroj 1 Apple koronavirus nastroj 2 aktualni informace ke koronaviru test na koronavirus

Mezi třiašedesáti oblastmi, ze kterých nástroj údaje shromažďuje, je také Slovensko. Ke 14. dubnu se zde o 30 % méně lidí pohybovalo autem, počet chodců klesl dokonce o polovinu, veřejnou dopravu využívalo o 60 % méně lidí. Těsně před Velikonocemi nicméně došlo k prudkému nárůstu pohybu především řidičů a chodců, po svátcích naopak došlo opět ke strmému poklesu těchto čísel. Graf se zobrazením změn v pohybu osob od 13. ledna si můžete prohlédnout ve fotogalerii k tomuto článku. Údaje jsou podle společnosti Apple přísně anonymní, informace firma získává počítáním vyhledávání cest v navigaci. Tyto údaje Apple nespojuje s identifikátorem uživatele, a nevede ani záznamy o tom, která místa daný uživatel navštívil. Podobný nástroj vyvinula i společnost Google. Ten se od systému od společnosti Apple liší například v přístupu k údajům o jednotlivých krajích, ukazuje také data o návštěvnosti parků nebo obchodů. 10. dubna obě firmy vydaly prohlášení, ve kterém se zavázaly ke spojení sil při vývoji trasovací technologie, která bude využívat Bluetooth připojení.

Ze spolupráce obou firem by nejprve mělo vzejít speciální API pro vývojáře, díky kterému se iOS a Android zařízení naučí vzájemné komunikaci. Ta je nezbytná pro budoucí oznamování možného setkání s nakaženými. Právě Bluetooth připojení by mělo uživatelům zaručit maximální soukromí – funkci GPS by připravovaný nástroj údajně vůbec neměl využívat. Anonymní informace, týkající se možného kontaktu s nakaženým koronavirem, poskytuje uživatelům například také aplikace Mapy.cz.