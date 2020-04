Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 13.4.5 Beta 2 oproti iOS 13.4.1

Včerejšek byl vskutku bohatý. Uživatelé se po letech spekulací dočkali nového iPhonu SE, jehož specifikace si můžete přečíst v jednom z našich minulých článků. Spoustě lidem tak jistě unikla skutečnost, že Apple vydal druhou betu iOS 13.4.5. My se nyní podíváme na test rychlosti, ač většinu uživatelů v poslední době spíše zajímá test baterie, který u iOS 13.4.1 dopadl podstatně lépe jen u iPhonu 11. My se ale nyní podíváme na test rychlosti opět provedený na kanále iAppleBytes, a to jako vždy u iPhonů SE, 6s, 7, 8 a XR.

Co se týče iPhonu SE, můžeme zde vidět naběhnutí operačního systému o vteřinu dříve na druhé betě. Jako vždy se ale zaměříme na otevírání aplikací třetích stran, u nichž je zrychlení či zpomalení systému nejviditelnější. Zde rozhodně palec nahoru. Pokud aplikace nepracují stejně, spustí se rychleji na druhé betě. Řeč je například o Facebooku, Twitteru, VK a Snapchatu. Nyní pohlédněme na iPhone 6s, kde můžeme vidět domovskou obrazovku iOS 13 dříve na iOS 13.4.1. Jedná se ale jen o pouhou desetinu vteřiny. I zde ale většina aplikací pracuje rychleji na druhé betě. Na nejaktuálnějším iOS se spustí rychleji jen YouTube. Nejstarším iPhonům ve výběru tedy druhá beta v aspektu rychlosti rozhodně svědčí.

Na iPhonu 7 se systém spustí dříve na druhé betě. Co se otevírání aplikací týče, je to přesně pravý opak jeho dvou starších kolegů, jelikož ve většině případů může uživatel dříve pracovat s aplikacemi na iOS 13.4.1. Nejviditelnější rozdíl je u YouTube, zbytek je spíše zanedbatelný. I u iPhonu 8, jenž byl včera nahrazen v portfoliu Applu iPhonem SE, můžeme vidět rychlejší spuštění systému na druhé betě. Byť jde o zanedbatelné hodnoty, zde můžeme vidět svižnější práci aplikací na druhé betě iOS 13.4.5, což je jistě dobrá zpráva. U nejmladšího ve výběru můžeme vidět iOS 13 dříve na iOS 13.4.1, a to zhruba o půlvteřinu. Zde bychom čekali velmi vyrovnané výsledky, ale většina aplikací se spustí rychleji na betě iOS 13.4.5. Řeč je třeba o Facebooku, YouTube a Redditu for Apollon. Pokud se na test podíváme s odstupem, můžeme říci, že druhá beta v testu rychlosti, až na iPhone 7, obstála velmi dobře. Uvidíme ale, jakým směrem se bude posouvat dále. Na test si můžete udělat obrázek sami ve výše přiloženém videu.