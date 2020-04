Prohlédněte si nový iPhone SE 2. generace u sebe doma již dnes

Před pár hodinami spustil Apple oficiálně předobjednávky nového iPhonu SE 2. generace. Ten si svou premiéru odbyl ve středu v podvečer a svými vlastnostmi v kombinaci s nízkou cenou nejednoho jablíčkáře nadchnul. I proto se od něj obecně očekávají skutečně silné prodeje, které se dříve či později projeví i na jeho dostupnosti. Pokud stále tápete nad tím, zda do něj své peníze vložit, jelikož si nejste jistí například jeho designem, máme pro vás tip na to, jak se s telefonem co nejlépe seznámit již nyní.

K prvním majitelům dorazí iPhony SE 2. generace již příští pátek. Pokud se vám však do té doby čekat nechce a chtěli byste si novinky detailně prohlédnout už nyní, máte možnost. Kalifornský gigant je totiž vytvořil i v AR verzi, kterou si můžete velmi jednoduše prohlédnout na kompatibilních iPhonech a iPadech. Stačí, abyste navštívili tuto stránku a zvolili možnost “See “název produktu” in AR” nebo ikonu rozšířené reality. Pokud tak učiníte, otevře se vám nová nabídka, ve které můžete novinky umístit třeba i na svůj pracovní stůl. Prohlédnout si je však můžete i na černém podkladu, jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce.