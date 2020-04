macOS 10.15.5 přinese novinku, která prodlouží životnost baterie MacBooků

I když si možná říkáte, že je nabíjení jablečných zařízení jednoduché a funguje prakticky jen tak, že připojíte napájecí kabel a je hotovo, tak se mýlíte. Apple v tomto případě vytvořil jakési „chování“ pro nabíjení jablečných počítačů. Vychází to z nejnovějšího operačního systému macOS 10.15.5 Catalina, který je prozatím určen pouze vývojáře. Za několik týdnů se však tato verze samozřejmě rozšíří i do ostatních počítačů v rámci oficiální aktualizace. Pojďme se na změnu chování nabíjení podívat o něco blíže.

Nové chování pro nabíjení bude součástí pouze MacBooků, jenž disponují porty Thunderbolt 3. Konkrétně se tato změna bude týkat toho, jakým způsobem se jablečné přenosné počítače nabíjejí a vybíjejí. Podle samotného Applu by nové chování napájení baterie mělo pozitivně ovlivnit stárnutí baterie, díky čemuž se výrazně prodlouží její životnost. Nutno podotknout, že kvůli této změně nedojde ke snížení každodenní výdrže baterie. Nově přidaná funkce, které se dočkáme v další verzi macOS, bude neustále analyzovat teplotu baterie společně s tím, jakým způsobem si přenosný počítač „navyknul“ na nabíjení – tedy například zdali uživatel běžně zařízení nabije do plna, a poté jej nechá úplně vybít, či zařízení nabíjí postupně, apod. Pokud vlastníte iPhone, tak vám je možná tato funkce povědomá. Podobnou funkci totiž Apple přidal i do operačního systému iOS a nese název Optimalizované nabíjení baterie.

Nabití moderního MacBooku na 100 % a ponechání zapojené nabíječky dokáže životnost baterie drasticky snížit, a to především kvůli velmi vysokým teplotám, které při nabíjení vznikají. Apple se proto rozhodl, že upraví chování MacBooků při napájení, a to tak, že systém nebude tolik tlačit na to, aby se MacBook co možná nejrychleji nabil na 100 %. Namísto toho se v určitých případech nemusí baterie MacBooku nabít do plna, ale například jen do 80 %, to kvůli tomu, aby se prodloužila její životnost. Není totiž žádným tajemstvím, že baterie „mají nejraději“, když je jejich hodnota nabití v rozmezí 20 – 80 %. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak tohle nastavení chování baterie už mohou vyzkoušet všichni vývojáři, kteří testují beta verzi macOS 10.15.5 Catalina. Novou funkci mohou vývojáři najít v Předvolby systému -> Úspora baterie, kde lze nové chování pro napájení aktivovat či deaktivovat.